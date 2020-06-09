Son dakika haber... 160 YILLIK ŞİLE FENERİ RESTORE EDİLECEK - Son Dakika

Son dakika haber... 160 YILLIK ŞİLE FENERİ RESTORE EDİLECEK

Gelen son dakika haberine göre SULTAN Abdülmecid döneminde yaptırılan ve Türkiye'nin uluslararası standartlarda en büyük deniz feneri olan Şile Feneri güçlendirilerek restore edilecek.

Son dakika haber... 160 YILLIK ŞİLE FENERİ RESTORE EDİLECEK, System.String[]
SULTAN Abdülmecid döneminde yaptırılan ve Türkiye'nin uluslararası standartlarda en büyük deniz feneri olan Şile Feneri güçlendirilerek restore edilecek.

Sultan Abdülmecid döneminde 1859-1860 yılları arasında yaptırılan ve ışığı 20 mil yani yaklaşık 32 kilometre uzağa ulaşan, Türkiye'nin uluslararası standartlardaki en büyük deniz feneri olan Şile Feneri  restore edilecek. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından tarihi fener için ihale açıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "Şile Feneri ve Lojman Binası Güçlendirmesi ve Restorasyon İşiö adı altında açtığı ihale 16 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. İhale şartnamesine göre güçlendirme ve restorasyon işleri 420 günde tamamlanacak.Halen faaliyette olan ve Şile'nin amblemi haline gelen 160 yıllık deniz fenerinin 8 merceği bulunuyor. Bu fenerler 1000 watt'lık elektrik lambası ile aydınlatılıyor. 19 metre uzunluğundaki fenerin görüş mesafesi ise 20 mil yani yaklaşık 32 kilometre. Fenerin hemen yanında bulunan lojman binası ise müze olarak vatandaşlar tarafından ziyaret edilebiliyor. Müze içerisinde önceden kullanılan tarihi fenerler, gaz lambaları ve gemiciliğe dair objeler sergileniyor.

- İstanbul
Abdülmecid, Türkiye, Şile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 10:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 160 YILLIK ŞİLE FENERİ RESTORE EDİLECEK - Son Dakika

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