MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunmaya hazırlanan 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölge çevresinde insansız hava aracıyla yaptığı incelemeler sırasında, terör örgütünün yeni saldırı hazırlığında olduğu, teröristlerin tüneller kazarak, tahkimat yaptıkları belirlendi. Bunun üzerine teröristlerin olduğu bölge, 'Fırtına'ların da bulunduğu top atışlarıyla ateş altına alındı. Atışlar sonucu 14 terörist etkisiz hale getirildi. Daha sonra komandolar tarafından bölgede arama- tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Saklandıkları belirlenen 3 teröristle sıcak temas sağlayan komandolar, hepsini etkisiz hale getirdi.

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ANKARA