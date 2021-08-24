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Son dakika haber! "18. Geleceğin Sineması" yarışmasını kazanan isimler açıklandı - Son Dakika

Son dakika haber! "18. Geleceğin Sineması" yarışmasını kazanan isimler açıklandı

24.08.2021 12:00
Son dakika haber!

Son dakika gelişmesine göre Sinema öğrencilerinin nitelikli kısa film filmler çekebilmeleri için gerekli desteği sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen "18. Geleceğin Sineması" yarışmasını kazanan isimler belli oldu.

Sinema öğrencilerinin nitelikli kısa film filmler çekebilmeleri için gerekli desteği sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen "18. Geleceğin Sineması" yarışmasını kazanan isimler belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) danışmanlığı ve iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğin ödül töreni Maximum Uniq Açıkhava'da gerçekleştirildi.

"Balık" filmiyle Emirhan Cangül yarışmada birincilik ödülüne layık görülürken, "Kuş Olsam" filmiyle Cüneyt Işık ikinci, "Anı Rüyası" adlı yapımıyla da Nadir Kağan Kocakaya üçüncü oldu.

Oyuncu Cansel Elçin'in sunuculuğunu üstlendiği etkinliğe katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, sinemanın önemine işaret ettiği konuşmasında, beyazperdeden sızarak insanları bir araya getiren ışığın bir sevda öyküsü olduğunu anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının yeni hedeflere koşan gençlerin, geleceği sanatla güzelleştirme çabasını gururla gerçekleştirdiklerini ve desteklemeye canla başla devam ettiklerini aktaran Demircan, "Ulusal sinema eserlerinin yaygın olarak izleyiciye ulaştırılmasını sağlamak ve sanat bilincini yükseltmek adına politikalar üreterek, bu amaca hizmet eden projeleri destekleyerek nitelikli eser üretimini teşvik ediyor ve kültür mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Demircan, Geleceğin Sineması yarışmasının Türk sinema sanatına verilen emeğin taçlanmış hali olduğunun altını çizerek, yıllar sonra da gençlerin parlak zihinlerindeki ilk fikirden senaryo aşamasına, çekim aşamasından seyirciyle buluşmasına kadarki tüm süreç boyunca destek olmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Tecrübeli ve bilgili gençler yetiştirmekten gurur duyuyoruz"

TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan da yarışma ile gençlerin hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü kaydederek, "Bu yarışmayla öğrencilerimizin senaryolarını filme dönüştürmelerinde onlara destek olmanın mutluluğunu yaşıyor, sinema sektörümüze tecrübeli ve bilgili gençler yetiştirmekten gurur duyuyoruz." şeklinde görüşlerini aktardı.

Bu yıl başlatılan Genç Gönüllüler Birimi ve Çocuk Kulübü projelerine de değinen Okan, her yaştan sinemaseveri sektörün önde gelen isimleriyle buluşturmaya devam ettiklerini sözlerine ekleyerek, bu etkinlikleri gerçekleştirme aşamasında destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve BKM Üst Yöneticisi (CEO) Zümrüt Arol Bekçe başkanlığındaki jüride, Nişantaşı Üniversitesi Radyo, TV-Sinema Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcısı Burcu Kurtiş, yönetmen ve senarist Emre Kavuk, oyuncu Yiğit Kirazcı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat yer aldı.

Finale kalan 20 eser arasından desteğe hak kazanan 10 projeye TÜRSAK tarafından altışar bin lira maddi destek ile danışmanlık desteği verildi. Yarışmada ayrıca finale kalarak filmlerini çeken Seher Davran, Yalçın Dilsiz, Hakan Erdal, Ayşenur Karasu ve Esen Demir de plaket aldı.

Kısa Film, Türkiye, Turizm, Sinema, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! '18. Geleceğin Sineması' yarışmasını kazanan isimler açıklandı - Son Dakika


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