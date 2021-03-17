MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla basın açıklaması yayımladı.
Akyel, açıklamasında, Türk milletinin Çanakkale'de elde ettiği üstün başarısı ile tüm dünyaya, bağımsızlığı ve vatan toprağı söz konusu olduğunda, karşısında hiçbir gücün duramayacağı mesajının en açık şekilde verildiği kahramanlık destanı olduğunu belirtti.
"Bu günlere ulaşmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğünü ve Türk milletinin huzur ve güvenliğini sağlamak için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz." diyen Akyel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Türk ve dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylar arasında yer alan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, bir milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadelenin unutulmaz hatırası olması bakımından insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Zaferimiz kutlu olsun. Resmi kayıtlara göre Muğlalı şehitlerimiz için yaptığımız araştırmalarda bizlerden desteğini esirgemeyen ve arşivlerinde yararlanma imkanı sunan Türk Silahlı Kuvvetleri yetkililerine ve Erciyes Üniversitesi, Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci'ye sonsuz teşekkürlerimizi ve minnetlerimizi sunarız."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü - Son Dakika