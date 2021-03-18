Tekirdağ'da, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yıl Dönümü" dolayısıyla tören düzenlendi.
Tören, Valilik önündeki Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şahin Yenilmez ve kurum müdürleri katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü - Son Dakika