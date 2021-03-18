Son dakika haber | 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü - Son Dakika

Son dakika haber | 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

18.03.2021 12:55
Son dakika haber | 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, System.String[]

Son dakika haber: AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Minsolmaz, mesajında bir asır öncesinde Çanakkale'de destan yazan şehit ve gazilerin rahmetle, minnetle, şükranla yad edildiğini bildirdi.

Tarihe gömülmek istenen bir milletin Çanakkale'de yeni bir dirilişin, yeni bir şahlanışın destanını yazdığını ifade eden Minsolmaz, Çanakkale'de verilen mesajın tüm dünyaya ulaştığını belirtti.

Çanakkale'nin istiklalin kalesi olduğunu aktaran Minsolmaz, mesajında şunları kaydetti:

"Bu aziz vatan için canından geçen, ancak bir karış toprağa ayak bastırmayan Kahramanlara selam olsun. Adına destanlar yazılan, anaların ağıt, genç kızların türkü yaktıkları Çanakkale'ye selam olsun.

Bizler Çanakkale'deki kahramanların evlatları olarak onların şanına, şerefine ve mücadelesine mirasçı olarak, istiklalimiz ve istikbalimiz için en ön saflarda koşmaya devam edeceğiz."

CHP Kırklareli milletvekili Gündoğdu

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündoğdu mesajında, Çanakkale Deniz Zaferi'nin vatanseverlik, fedakarlık ve cesaret gibi yüksek erdemlerin kahramanca sergilendiği eşsiz bir destan olduğunu belirtti.

Sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de en önemli savaşlarından ve zaferlerinden biri olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümünün coşkuyla ve onurla kutlandığını aktaran Gündoğdu, Çanakkale zaferinin sıradan bir muharebe değil, aslında bir milletin bağımsızlığı, geleceği ve varlığını temsil ettiğini kaydetti.

Gündoğdu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"18 Martlar kara ve deniz zaferleriyle başlayıp ulusal Kurtuluş Savaşı'yla devam eden ve Cumhuriyet'le taçlandırılan Türk ulusunun bağımsızlığını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü koruma uğruna şehit olan kahramanlarımızın onur ve gururu günüdür. Onlar ki vatan, bağımsızlık, özgürlük için başka hiç bir şeyi düşünmeden sadece bu topraklar için şehit oldular.

Bugün birlik, beraberlik ve mücadele içerisinde, uluslararası egemen güçlerin kurmuş olduğu senaryolara karşı dik durabilmenin ne kadar önemli olduğunu anlayabilmenin günüdür. Bugün yeni arayışlara yönelmek yerine 18 mart ruhunu taşıyarak bu vatana sahip çıkmak hepimizin en önemli görevidir. Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde tüm dünyada antiemperyalist mücadelenin ve bağımsızlığın meşalesini yakan ve Çanakkale Deniz Zaferi'ni altın harflerle tarihe yazan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz."

Eğitim Bir Sen İl Başkanı Karanfiler

Eğitim Bir Sen İl Başkanı Selahattin Karanfiler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karanfiler, mesajında, 106 yıl önce Türk milletini esaret altına almak isteyen sömürgeci anlayışın Çanakkale'de hezimete uğratıldığını belirtti.

Şehit ve gazilerin Türk milletini tarih sahnesinden silmeyi amaçlayan emperyalist planlara vücutlarını siper ettiklerini ifade eden Karanfiler, mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Osmanlı Devleti'ni tasfiye etmek için başlatılan 1. Cihan Harbi'nde başını İngiliz ve Fransızların çektiği emperyalist devletler, Çanakkale Boğazı'nı geçip İstanbul'u işgal ederek Rusya ile fiili ikmal ve irtibat sağlamak için akla ziyan bir saldırı planı yaptılar. 18 Mart sabahı, düşman zırhlıları üç filo halinde Çanakkale'yi geçip İstanbul'u ele geçirmek için boğazdan giriş yaptılar.

Aralarında hakikate meydan okuyan 'karşı konulamaz' isimli gemilerin yer aldığı filo, Nusret Mayın Gemimizin döşediği mayınlara çarparak boğazın derin sularına gömüldü. Böylece ateş yağmuru altında günlerce süren işgal girişimi, milletimizin gösterdiği insanüstü direniş sayesinde sonuçsuz kaldı."

Kırklareli, Çanakkale, AK Parti, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü - Son Dakika


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