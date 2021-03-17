Son dakika haber: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika

Son dakika haber: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü

17.03.2021 17:17
Son dakika haber: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolaysıyla mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolaysıyla mesaj yayımladı.

Vali Erin, mesajında, Çanakkale ruhunun canlı tutulması ve genç nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirtti.

Birinci Dünya Savaşı'nın en şiddetli çarpışmalarının yaşandığı Çanakkale'de Türk Milleti'nin destanlaşarak nesilden nesle aktarılan bir kahramanlık gösterdiğini ve sonsuza kadar var olacağını ispatladığını kaydeden Vali Erin, mesajında, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tarihin en şiddetli deniz ve kara muharebesinin yaşandığı Çanakkale, düşmanın silah üstünlüğü karşısında, canından başka varlığı olmayan bir milletin azim ve kararlılığını göstermesi açısından da unutulmazdır. Çanakkale Zaferi'nin üzerinden 106 yıl geçmesine rağmen, düşmanlarımızın hain emellerinden vazgeçmediğini görmekteyiz. Milletimizi güç kullanarak yenemeyeceğini tecrübe eden düşmanın kin ve nefretle kurduğu kirli oyunlarını bozmak, ancak Çanakkale ruhunun canlı tutulmasıyla mümkündür. Bugün hem ülkemiz içinde, hem de sınırlarımızı aşarak gerçekleştirdiğimiz kararlı mücadele, ülkemizi ve milletimizi yenilmez hale getiren, yine dünya tarihi için gelecekte dönüm noktası olarak kabul edilecek hamlelerdir. Tarihe şanlı bir destan olarak geçen, yenilmez bir millet olma mefkuremizi perçinleyen Çanakkale Zaferi'ni büyük bir onurla yad ederken, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimiz ile ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, saygılarımı sunuyorum."

Abdullah Erin, Çanakkale, Şanlıurfa, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika


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