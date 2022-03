Son dakika haber... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaloğlu, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin askeri bir başarı olmasının yanı sıra milletin azim ve kararlılığının, birlik ve beraberliğinin, cesaret ve fedakarlığının tüm dünyaya ilanı olduğunu belirtti.

Her siperde omuz omuza bir dayanışma, düşmana karşı göğüs göğüse bir çarpışmayla güçlenen bu ruhun milli emanet olduğunu kaydeden Karaloğlu, şunlara yer verdi:

"Milletimiz, istiklal ve istikbali söz konusu olduğunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktır. Nesiller boyu gözümüz gibi baktığımız bu emanete tüm çocuklarımızın da Çanakkale ruhunu hissederek gözü gibi bakacağından şüphemiz yoktur. Yüzyıllardır olduğu gibi memleketin hangi köşesinde bir ağrı olsa, tüm milletin kalbi orada atar. Çanakkale Savaşı'nda da böyle oldu. Milletimizin her bir ferdi, bulabilirse vasıtayla, bulamazsa mesafe gözetmeksizin yaya olarak bu ağrıya koştu. Bu zafer yalnızca Çanakkale'nin değil, Edirne'nin, Nevşehir'in, Kastamonu'nun, Diyarbakır'ın, velhasıl bir milletin topyekun zaferi oldu. Memleketin her bir köşesinden vatan savunmasına gelen ve bir milletin destanını yazan Çanakkale Şehitlerimiz ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kanlarıyla bu toprağı bize vatan kılan ecdadımızın ruhu şad olsun. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kutlu olsun."