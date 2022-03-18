Bayrağın göndere çekilmesi.
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın çelenk sunması.
Saygı atışı
Dua edilmesi
Şehit mezarlarına çiçek bırakılması
Salonda düzenlenen program
İstiklal Marşının okunması
Öğrencilerin şiir okuması MARDİN - Mardin'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolaysıyla Mardin Garnizon Komutanlığındaki Şehitlikte tören düzenlendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika