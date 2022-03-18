Son dakika haber... 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü - Son Dakika

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekil Ercan Kayabaşı,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Aydınlar Konaklama Tesislerinde düzenlenen programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Hakan Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Kahraman Gürbüz, İlçe Emniyet Müdürü Erhan Koç, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Fatma Demir, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel, Nusaybin Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı İbrahim Dilmen, Şehit Gazi Birlik-Sen Mardin İl Başkanı Yusuf Akalp, şehit ve gazi aileleri katıldı.

Kaymakam Kayabaşı, şehit ve gazilerin üstün cesaret ve kahramanlıkları sayesinde ülkenin dimdik ayakta olduğunu belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kayabaşı, şöyle konuştu:

"Onların kararlı duruşu ve fedakarlığı olmasaydı bugünleri göremezdik. İnsanoğlu için biricik olan canıdır, şehitlerimiz ve gazilerimiz canlarından vazgeçmek suretiyle gövdelerini ortaya koyarak vatanımızın müdafaası, bayrağımızın inmemesi ve ezanımızın dinmemesi için üstün gayret gösterdiler, bu uğurda bedel ödediler. Bizler de devlet olarak bunun bilincindeyiz. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman emrindeyiz."