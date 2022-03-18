Muş'un Korkut ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Kaymakamlık binası önünde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Atatürk büstüne çelenk sunulan program, Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Konferans Salonunda devam etti.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından öğrenciler günün anlam ve önemiyle ilgili şiirler okudu.

Programın ardından Kaymakam Oğuzhan Ocak ve beraberindekiler, şehit ailelerini ziyaret etti.