Son dakika haber... 18 yaşındaki gencin öldüğü silahlı kavganın zanlıları tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... 18 yaşındaki gencin öldüğü silahlı kavganın zanlıları tutuklandı

17.05.2022 12:22
Son dakika haber... 18 yaşındaki gencin öldüğü silahlı kavganın zanlıları tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te 18 yaşındaki gencin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga sonrası gözaltına alınan ve katil zanlısı olduğu iddia edilen 2 şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te 18 yaşındaki gencin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga sonrası gözaltına alınan ve katil zanlısı olduğu iddia edilen 2 şahıs tutuklandı.

Olay, 14 Mayıs Cumartesi akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesi 21 nolu sokakta meydana gelmiş ve iddiaya göre, sokakta karşılaşan husumetli iki grubun silahlı kavgasında 2'si ağır 4 kişi yaralanmıştı. Kavga sırasında yaralanan 18 yaşındaki Cumali Geriş ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

18 yaşındaki gencin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavga sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda katil zanlısı olduğu iddia edilen H.T. ve M.T. isimli 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan H.T. ve M.T. isimli 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - GAZİANTEP

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Husumetli şahısların silahlı kavgasında gözaltına alınan şahıslar tutuklandı Husumetli şahısların silahlı kavgasında gözaltına alınan şahıslar tutuklandı Gaziantep'te silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı Gaziantep'te silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep, Cumartesi, Mayıs, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... 18 yaşındaki gencin öldüğü silahlı kavganın zanlıları tutuklandı - Son Dakika


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