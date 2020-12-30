İçişleri Bakanlığı, 1880 güvenlik korucusunun jandarma uzman çavuş olmasına ilişkin sürecin başlatıldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terörle mücadelede kahramanlıklarıyla destan yazan güvenlik korucularından şartları tutan 2 bin 738'inin, daha önce jandarma uzman çavuş olarak göreve başlatıldığı hatırlatıldı.

Mevcut güvenlik korucularından şartları tutan 1880'inin daha jandarma uzman çavuş olmasına ilişkin sürecin başlatıldığı belirtilen açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar tüm güvenlik birimlerimiz omuz omuza kararlılıkla mücadeleye devam edecektir." ifadesine yer verildi.