Son dakika haber! 19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen Of Devlet Hastanesi Başhekimi Uysal,... - Son Dakika

Son dakika haber! 19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen Of Devlet Hastanesi Başhekimi Uysal,...

Son dakika sağlık haberi: Trabzon'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar görevine dönen Of Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şaban Uysal, herkese mutlaka maske takmaları ve hijyen kurallarına uymaları çağrısı bulundu.

Son dakika haber! 19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen Of Devlet Hastanesi Başhekimi Uysal,..., System.String[]

Trabzon'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar görevine dönen Of Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Şaban Uysal, herkese mutlaka maske takmaları ve hijyen kurallarına uymaları çağrısı bulundu.

Uysal, sağlık personelinin Kovid-19 ile mücadelede yüksek riskli ortamda özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Her zaman bu riskin farkında olduklarını, virüsü kapma endişesini taşıdıklarını belirten Uysal, tedbirlere uymaya azami özen gösterdiklerinin altını çizdi.

Uysal, hastanedeki odasında meslektaşı ile çay içtiği sırada yaklaşık 15 dakika maskesini çıkardığını, bu kişinin kısa bir süre sonra telefonla arayarak Kovid-19'a ilişkin bazı belirtileri hissettiğini kendisine ilettiğini aktardı.

Bu uyarı üzerine eşi ve iki çocuğu ile yaşadığı evine gitmediğini, kayınvalidesine ait kimsenin bulunmadığı evde kendini izole ettiğini anlatan 47 yaşındaki Uysal, meslektaşının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisinin de test yaptırdığını ifade etti.

Uysal, test sonucu çıkana kadar kimseyle temasta bulunmadığını, izole olduğu eve gerekli ihtiyaçlarının ailesi tarafından ulaştırıldığını kaydetti.

Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavisine başlandığını anlatan Uysal, 15 gün evden dışarıya hiç çıkmadığını söyledi.

Genel cerrahi uzmanı Uysal, öksürük, halsizlik, iştahsızlık, tat alamama, çenede titreme, boğaz ve kas ağrısının yanı sıra şiddetli baş ağrısı da yaşadığını, ateşinin ise yükselmediğini dile getirdi.

Sigara kullanmamasına rağmen hastalığın ağır seyrettiğini, bu süreçte kendisini en fazla baş ağrısının zorladığını aktaran Uysal, doktorunun önerisiyle ağrı kesiciyi damar yoluyla almaya başladığını belirtti.

İzolasyon süresince 4 kilo veren Uysal, hemşire olan eşinin sabah akşam gerekli tüm tedbirleri alarak kendisine serum takmasına rağmen baş ağrısının azaldığını ancak geçmediğini, yapılan ilaç değişikliğinin ardından baş ağrısından kurtulduğunu anlattı.

Uysal, üç günlük semptomsuz sürecin ardından filyasyon ekiplerinin belli aralıklarla yaptıkları iki testin sonucunun negatif çıkması ile ailesine kavuştuğunu, işinin başına geri döndüğünü söyledi.

"Bu süreçte insanın en çok da sabra ihtiyacı oluyor"

Zorlu izolasyon sürecinde özgürlüğün ne demek olduğunu bir kez daha anladığının altını çizen Uysal, herkese mutlaka maske takmaları ve hijyen kurallarına uymaları tavsiyesinde bulundu.

Uysal, bu süreçte en büyük endişeyi, virüsü eşine, 7 ve 9 yaşlarındaki oğullarına bulaştırmış olma ihtimali nedeniyle yaşadığını, üçünün de testlerinin negatif çıkması ile rahat bir nefes aldığını vurguladı.

Hastalıkla mücadele sırasında endişe, hüzün ve mutluluk gibi farklı duygular yaşadığını anlatan Uysal, bu süreçte insanın en çok da sabra ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.

Uysal, hastalıkla mücadele noktasında devletin sahadaki varlığını hep hissettiğini dile getirerek, polisin izolasyona uyulup uyulmadığını kontrol ettiğini, aile hekiminin her gün telefonla arayarak sağlık durumunu sorduğunu, filyasyon ekiplerinin de gerekli uygulamaları yaptığını kaydetti.

Kaldığı evin önüne gelen çocuklarının sürekli kendisine, "Baba eve ne zaman geleceksin?" diye sorduklarını belirten Uysal, "Değişik duyguları yaşamış olduk. Bu şekilde hayatın değerini, hayattaki bazı şeylerin çok da kafaya takılmaması gerektiğini, izolasyon kurallarının ne kadar önemli olduğunu yaşamış oldum. Çok şükür bu şekilde aileme, işime döndüm." dedi.

"Virüse karşı galip geleceğimize inanıyorum"

Şaban Uysal, maske takmanın önemini tekrar vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Maskelerimizi çıkarmamamız lazım. Virüsten korunmak için maske kullanmak çok önemli. İzolasyon sürecinde, 'Acaba çocuklarıma sarılabilecek miyim, onların elini tutabilecek miyim, dışarıya çıkıp güneş altında yürüyebilecek miyim' diye bütün bunların hasretini çektim. Sağlık çalışanı olarak bir kez daha sorumluluğumuzun fazla olduğunu hatırlamış oldum, devletimizin de gücünü sahada görmüş oldum. Bu mücadeleye daha fazla katkı nasıl sunabilirim diye şimdi kendi kendime düşünüyorum."

Kovid-19 geçiren 18-60 yaşlarındaki erkek hastalara immün plazma bağışlamaları çağrısında bulunan Uysal, şunları kaydetti:

"Kovid-19'un spesifik, tek bir tedavisi yok. Şu anda uygulanan tedaviler, faydası olduğu düşünülen tedaviler ve uygulamalar. Çok şükür ben onlardan fayda gördüm, görecek olan birçok hastalarımız olacak ama yoğun bakımda son çaresi plazma olan vatandaşlarımız var. Belki yakınlarımız var, belki de onların yerinde biz olacağız, dolayısıyla bunu düşünerek bu hastalığı geçiren tüm vatandaşlarımızın plazma bağışçısı olmasını istiyorum. Bu konuda Türk Kızılayın 'Virüsü değil, iyiliği yayın' sloganını çok beğeniyor ve destekliyorum. Ben de bağışçı olacağım çünkü kimin başına ya da kimin yakınının başına geleceği belli değil. Bu bir iyilik hareketi, bu konuda vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum."

Uysal, hastalığın herkesin başına gelebileceğini belirterek, "Bu süreci sabırla sükunetle, metanetle atlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Herkes belirlenen kurallara uymalı. Bu hem vatandaşlık görevimiz hem de sorumluluğumuzdur. Bunu yaptığımız takdirde ülkemizin virüse karşı galibiyeti olacaktır. Virüse karşı galip geleceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi, Trabzon, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 11:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber! 19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen Of Devlet Hastanesi Başhekimi Uysal,... - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Pazartesiden itibaren ehliyetler çipli kimlik kartlarına yüklenecek Son Dakika: Abdi İbrahim, 4,2 milyar TL ödeyerek İsviçreli OM Pharma'ya ortak oldu 8 aylık hamile Sinem Kobal, karnı burnunda pozlar verdi Koronavirüs testinden kaçan hastadan pes dedirten sözler: Neden kaçmayayım Mario Götze, Galatasaray'ın teklifini kabul etti! Belhanda'nın gitmesi bekleniyor Kaçak kına gecesi baskınla sona erdi! 12 kişiye 42 bin TL ceza kesildi Marcel Tisserand, Erol Bulut'un topu bacak arasından geçirmesine izin vermedi 20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki, görenler hayretler içinde kaldı
Tatil için gittiği Fethiye'de zıpkınla 35 kilo, 165 santimetre boyunda akya balığı yakaladı Tatil için gittiği Fethiye'de zıpkınla 35 kilo, 165 santimetre boyunda akya balığı yakaladı         
11:05
Saatine taktırdığı kordonu beğenmeyince, saatçiyi bıçakla kovaladı Saatine taktırdığı kordonu beğenmeyince, saatçiyi bıçakla kovaladı         
10:50
Bu kadarına da pes! Mezarlığın yakıldığını gören mahalle sakinleri hayrete düştü Bu kadarına da pes! Mezarlığın yakıldığını gören mahalle sakinleri hayrete düştü         
10:49
Ümitcan Uygun annesinin ölümünde hedef gösterilen Müge Anlı'dan ilk açıklama: Olayın peşini bırakmayacağım Ümitcan Uygun annesinin ölümünde hedef gösterilen Müge Anlı'dan ilk açıklama: Olayın peşini bırakmayacağım         
10:36
Kavga anında otomobil çarpan arkadaşlarını umursamayıp, kavga etmeye devam ettiler Kavga anında otomobil çarpan arkadaşlarını umursamayıp, kavga etmeye devam ettiler         
10:24
Yanlış park uyarısı yapan otobüs şoförüne darp kamerada Yanlış park uyarısı yapan otobüs şoförüne darp kamerada         
10:17
Sırıkla atlamada 6.14'ü geçen Armand Duplantis, Sergey Bubka'nın 26 yıllık dünya rekorunu kırdı Sırıkla atlamada 6.14'ü geçen Armand Duplantis, Sergey Bubka'nın 26 yıllık dünya rekorunu kırdı         
09:30
Marcel Tisserand, Erol Bulut'un topu bacak arasından geçirmesine izin vermedi Marcel Tisserand, Erol Bulut'un topu bacak arasından geçirmesine izin vermedi         
09:23
Hortum ve sopayla döverek öldürdüğü hamile eşi, son nefesinde helallik istemiş Hortum ve sopayla döverek öldürdüğü hamile eşi, son nefesinde helallik istemiş         
09:19
20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki, görenler hayretler içinde kaldı 20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki, görenler hayretler içinde kaldı         
09:10
7 yılda 80 bin lira harcayarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi 7 yılda 80 bin lira harcayarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi         
08:15
Gerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı Gerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı         
07:47
MasterChef'te tabağını yetiştiremeyen Tanya, Mehmet Şef'in sözlerinden sonra gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef'te tabağını yetiştiremeyen Tanya, Mehmet Şef'in sözlerinden sonra gözyaşlarına hakim olamadı         
07:34
Cinayetle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesi Cinayetle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesi "Ölümümden Müge Anlı sorumludur" yazılı bir not bırakıp canına kıydı         
01:22
Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı Ne elektrik ne de dizel! Alman devi Mercedes Benz'in tek depoda 1000 kilometre giden aracı tanıtıldı         
23:07
Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! Bitkiler balkonları yuttu, sinekler evleri istila etti         
22:38
Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü         
16:27
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 11:42:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! 19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - Koronavirüsü yenen Of Devlet Hastanesi Başhekimi Uysal,... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei