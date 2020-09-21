Son dakika haber | 19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Psikiyatrist olsam da hastalığa yakalanmak beni tedirgin... - Son Dakika

Son dakika haber | 19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Psikiyatrist olsam da hastalığa yakalanmak beni tedirgin...

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan ve tedavisinin ardından görevine dönen Gebze Fatih Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniğinde görevli Hülya Çeçen Cinemre, vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısında bulundu.

Son dakika haber | 19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR -

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan ve tedavisinin ardından görevine dönen Gebze Fatih Devlet Hastanesi Psikiyatri Polikliniğinde görevli Hülya Çeçen Cinemre, vatandaşlara tedbirlere uyma çağrısında bulundu.

Cinemre, mayıs ayında test sonucunun pozitif çıkması üzerine 5 gün hastanede, 10 gün de evinde gördüğü tedavi sürecinin ardından yeniden görevinin başına döndü.

Zorlu süreçte yaşadıklarını AA muhabiriyle paylaşan Cinemre, ateş, bel ve baş ağrısı ile ishal şikayetleri üzerine pandemi polikliniğine başvurarak, test yaptırdığını kaydetti.

Cinemre, test sonucunun pozitif çıkması üzerine 5 gün hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Ardından 10 gün evimde yalnız olarak izolasyon sürecimi tamamladım. Bu süreçte askeri personel olan eşim yanımda değildi. Bunun yanı sıra ailemin de farklı şehirde ikamet etmesi ve seyahat kısıtlaması sebebiyle yanıma gelememesi sonucu ihtiyaçlarımı karşılamakta zorlandım ancak meslektaşlarım başta olmak üzere arkadaşlarım ve komşularımın desteğiyle bu zorlu süreci atlatmayı başardım. Süreci yalnız atlatmanın tek olumlu tarafı, izolasyon sürecinde hastalığı bulaştırma riskinin oluşmaması oldu." diye konuştu.

"Test sonucumu ilk gördüğümde çok tedirgin oldum"

Test sonucunu ilk gördüğünde çok tedirgin olduğunu aktaran Cinemre, hemen eşine bilgi verdiğini kaydetti.

Cinemre, her ne kadar ruh sağlığı alanında çalışsa, psikiyatrist olsa da hastalığa yakalanması ve hastalığın belirsizliğiyle ilgili tedirgin olduğunu anlatarak, "Bir de yalnız olmamın verdiği bir kaygı vardı. 'Birtakım ihtiyaçlarımı karşılayabilecek miyim? Bundan sonraki süreç nasıl olacak?' diye düşündüm. Bu açıdan biraz zorlandım. Test sonucum pozitif olduğunu görünce son günlerde görüştüğüm kişiler aklımdan geçti." ifadelerini kullandı.

"Aileme Kovid-19 olduğumu söylemedim"

Hastalığının ağırlaşmasıyla ilgili de çekinceler yaşadığını belirten Cinemre, şöyle devam etti:

"Aileme Kovid-19 olduğumu söylemedim. İzinli olduğumu ve esnek mesaiyle çalıştığımı söyledim. Sonra eve izolasyona geçince aileme bilgi verdim. O dönem seyahat kısıtlaması vardı, gelemeyeceklerdi. Hem de ailemin sağlık sorunları nedeniyle kendilerine Kovid-19 pozitif olduğumu söylemedim. Eşimle zaten irtibat halindeydik. Ailem ilk duyunca çok endişelendi. Sürekli aradılar."

Cinemre, tedbirlere sıkı bir şekilde uyulması gerektiğini vurgulayarak, "Bu hastalıkta yoğun bakım süreçleri yaşayanlar oluyor. Bu yüzden ne olursa olsun, herkes bu hastalığa yakalanmamak için maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlak surette önem vermeli. Artık bunların yaşamımızın bir parçası olması gerekiyor." dedi.

Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Psikiyatri bölümü, Kocaeli, Mayıs, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber | 19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 'Psikiyatrist olsam da hastalığa yakalanmak beni tedirgin... - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Gri kategoride aranan terörist Halis Erdoğan ölü ele geçirildi Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Kendisini ölmüş gibi gösteren Youtuber Tayfun Demir'in ifadesi ortaya çıktı Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni kısıtlama kararları kabine toplantısı sonrası duyurulacak Beşiktaş, "Kulüp tarihinin spor aklı en az olan başkanı Çebi'dir" diyen Ahmet Çakar'a dava açtı Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile pişti olan Hande Erçel'den kafa karıştıran çıkış: Bizi çok sık göreceksiniz İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu
Galatasaray, Juventus'lu Sami Khedira'yı gündemine aldı Galatasaray, Juventus'lu Sami Khedira'yı gündemine aldı         
17:30
Tesla Slim'den spora vakit bulamayanlara müjdeli haber! Tesla Slim'den spora vakit bulamayanlara müjdeli haber!         
17:02
Karşısında haciz memurlarını gören şahıs, üstüne tiner döküp kendini dükkana kilitledi Karşısında haciz memurlarını gören şahıs, üstüne tiner döküp kendini dükkana kilitledi         
16:51
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti Alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti         
14:43
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu         
14:05
Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı         
13:52
Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı         
13:19
Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı         
13:16
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Kadın sürücü, aracın camını tekmeleyen saldırganı kaputun üzerinde polis merkezine götürdü Kadın sürücü, aracın camını tekmeleyen saldırganı kaputun üzerinde polis merkezine götürdü         
12:49
Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı         
12:45
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi         
12:09
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 17:39:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | 19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Psikiyatrist olsam da hastalığa yakalanmak beni tedirgin... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei