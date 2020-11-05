19 yıl önce öldürülen Hande Çinkitaş'ın babası ve üvey annesi tutuklandı - Son Dakika

19 yıl önce öldürülen Hande Çinkitaş'ın babası ve üvey annesi tutuklandı

05.11.2020 23:15

Kadıköy'de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın vahşice öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan babası ve üvey annesi tutuklandı.

Kadıköy'de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın vahşice öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan babası ve üvey annesi tutuklandı.

Kadıköy'de 19 yıl önce 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın vahşice öldürülmesine ilişkin babası Nezih Çinkitaş (58) ve üvey annesi Şehnaz Çinkitaş (51) gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına gönderildi.

Şüpheliler savcılık sorgularının ardından "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Üvey anne kendisine iftira atıldığını öne sürdü

Öldürülen Hande Çinkitaş'ın üvey annesi Şehnaz Çinkitaş savunmasında, "Üvey kızım Hande'yi eşimin öldürdüğüne artık eminim. Nezih'in aleyhimdeki beyanları ve suçlamaları birer uydurmadır. Ben hiçbir zaman kendisine maktulü kastederek 'bak kurtulduk' şeklinde bir şey söylemedim. Kendisiyle boşanma aşamasındayız. Nezih'in bana iftira atmasını gerektirir bir sebep vardır. Açtığım mal davasını geri çekmemi istiyor. Bana mal vermeyeceğini söylüyor. Olayın olduğu gün ben kız kardeşimin evindeydim. Sabah evden çıkmıştım. Maktul yatağında uyuyordu. Üvey kızımın öldürülmesiyle en ufak bir ilgim yoktur" diyerek suçlamayı kabul etmediğini ve serbest bırakılmayı talep ettiğini söyledi.

"Hayatım mahvoldu, 20 yıldır şüpheli durumunda yaşıyorum"

Baba Nezih Çinkitaş ise, "Olay tarihinde eve geldiğimde kızımın cansız bedenini buldum. Boynunda kesikler olduğunu lambayı açınca gördüm. Olayda kullanıldığını düşündüğüm bıçağın sapını alarak pencerenin önünde ışığa tuttum ne olduğunu anlamaya çalıştım. Bundan dolayı bıçağın kesici kısmında parmak izimin çıkması gayet normaldir. Şehnaz ile 6 buçuk yıldır boşanma aşamasındayız. Kendisi boşanmak istemiyor. Eşimin aleyhimdeki suçlamalarını kabul etmiyorum. Eşimle aramızdaki konuşmalarda 'dünyada benim isteyip de öldüremeyeceğim kimse yoktur, eskiden biraz korkum vardı, o korkum da kalmadı' şeklinde söylemleri olmuştur. Birlikte alkol aldığımızda bana bir leşinin olduğunu ancak kimsenin bilmediğini söylemiştir. Kızımın eşim Şehnaz ile araları iyi değildi. Hatta bir keresinde darp ettiğini gördüm. Benim bu olayla uzaktan yakından ilgim yoktur. Bu olayda kızımdan sonra en çok zarar gören benim. Hayatım mahvoldu. 20 yıldır şüpheli durumunda yaşıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Üvey anne ve baba 19 yıl sonra tutuklandı

İfade işlemlerinin ardından şüpheliler Şehnaz ve Nezih Çinkitaş, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme tutuklama kararında, şüphelilerin suçu işlediklerine dair somut delillerin bulunduğunu, maktule ait otopsi raporu, şüphelilerin ifadelerinde birbirlerini suçlayıcı beyanlarda bulunduklarını, HTS kayıtlarının şüphelilerin savunmalarını doğrulamamasını, olayda kullanılan bıçağın kesici kısmından alınan örnekten elde edilen DNA profilinin şüpheli Nezih Çinkitaş'a ait olduğu, şüphelerin kaçma ve delil karartma şüphesinin bulunmasını gerekçe gösterdi.

Olayın geçmişi

Kadıköy İçerenköy'de 4 Ocak 2001 tarihinde meydana gelen olayda 6. sınıf öğrencisi Hande Çinkitaş (12) evinde vahşice öldürülmüştü. Polisin olay yerinde yaptığı incelemeler sonucu Çinkitaş'ın başına çekiçle vurulduğu ve boğazıyla sağ bileğinin kesilerek hayatını kaybettiği belirlenmişti. Ayrıca Çinkitaş'ın vücudunun 13 ayrı yerinden bıçaklandığı da tespit edilmişti. Polisin katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamaya yönelik çalışmaları ve olay yerindeki deliller üzerindeki incelemeler sonuçsuz kalmış, şüphelilerin izine rastlanamamıştı.

19 yıl önce yaşanan olayla ilgili çalışmalarını aralıksız sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yurt dışından getirilen özel bir kitle olay yerinde bulunan eşyalar tekrar inceledi. Hande Çinkitaş'ın boğazı ve bileğinin kesildiği bıçak üzerinde yapılan incelemede babası Nezih Çinkitaş'ın DNA örneğine rastlandı. Bunun üzerine baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş gözaltına alındı. - İSTANBUL

19 yıl önce öldürülen Hande Çinkitaş'ın babası ve üvey annesi tutuklandı
19 yıl önce öldürülen Hande Çinkitaş'ın babası ve üvey annesi tutuklandı
19 yıl önce öldürülen Hande Çinkitaş'ın babası ve üvey annesi tutuklandı
19 yıl önce öldürülen Hande Çinkitaş'ın babası ve üvey annesi tutuklandı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 19 yıl önce öldürülen Hande Çinkitaş'ın babası ve üvey annesi tutuklandı - Son Dakika


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