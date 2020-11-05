Son dakika haberi: 19 yıl önce öldürülen Hande Çinkitaş'ın katil zanlıları babası ve üvey annesi çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi: 19 yıl önce öldürülen Hande Çinkitaş'ın katil zanlıları babası ve üvey annesi çıktı

05.11.2020 14:14

Son dakika haberi: 19 yıl önce Kadıköy'de öldürülen Hande Çinkitaş'ın katil zanlıları babası ve üvey annesi çıktı.

19 yıl önce Kadıköy'de öldürülen Hande Çinkitaş'ın katil zanlıları babası ve üvey annesi çıktı. Genç kızın bileğini kesen bıçakta babaya ait DNA örneği bulundu. Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

4 Ocak 2001 tarihinde Kadıköy İçerenköy'de meydana gelen olayda 6'ncı sınıf öğrencisi Hande Çinkitaş (12) evinde vahşice öldürülmüştü. Polisin olay yerinde yaptığı incelemeler sonucu Çinkitaş'ın başına çekiçle vurulduğu ve boğazıyla sağ bileğinin kesilerek hayatını kaybettiği belirlenmişti. Ayrıca Çinkitaş'ın vücudunun 13 ayrı yerinden bıçaklandığı da tespit edilmişti. Polisin katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamaya yönelik çalışmaları ve olay yerindeki deliller üzerindeki incelemeler sonuçsuz kalmış, şüphelilerin izine rastlanamamıştı.

ÖZEL KİTLE YENİ DELİLLERE ULAŞILDI

19 yıl önce yaşanan olayla ilgili çalışmalarını aralıksız sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yeni bir delile ulaştı. Yurt dışından getirilen özel bir kitle olay yerinde bulunan eşyalar tekrar incelendi. Hande Çinkitaş'ın boğazı ve bileğinin kesildiği bıçak üzerinde yapılan incelemede babası Nezih Çinkitaş'ın DNA örneğine rastlandı. Bunun üzerine baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

BABA VE ÜVEY ANNE BİRBİRİNİ SUÇLADI

Emniyette ifadeleri alınan zanlıların cinayeti kabul etmedikleri, her ikisinin bir birini suçladığı öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Nezih Çinkitaş'ın "Neden öldürdünüz?" sorusu üzerine "Hayır kesinlikle öldürmedim tabii. DNA örneğim çıkabilir" dediği görüldü. Üvey anne ise kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

Son dakika haberi: 19 yıl önce öldürülen Hande Çinkitaş'ın katil zanlıları babası ve üvey annesi çıktı
Son dakika haberi: 19 yıl önce öldürülen Hande Çinkitaş'ın katil zanlıları babası ve üvey annesi çıktı
Son dakika haberi: 19 yıl önce öldürülen Hande Çinkitaş'ın katil zanlıları babası ve üvey annesi çıktı
Son dakika haberi: 19 yıl önce öldürülen Hande Çinkitaş'ın katil zanlıları babası ve üvey annesi çıktı
Son dakika haberi: 19 yıl önce öldürülen Hande Çinkitaş'ın katil zanlıları babası ve üvey annesi çıktı
Son dakika haberi: 19 yıl önce öldürülen Hande Çinkitaş'ın katil zanlıları babası ve üvey annesi çıktı
Son dakika haberi: 19 yıl önce öldürülen Hande Çinkitaş'ın katil zanlıları babası ve üvey annesi çıktı
Son dakika haberi: 19 yıl önce öldürülen Hande Çinkitaş'ın katil zanlıları babası ve üvey annesi çıktı
Son dakika haberi: 19 yıl önce öldürülen Hande Çinkitaş'ın katil zanlıları babası ve üvey annesi çıktı

Üvey Anne, Kadıköy, Baba, Dna, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: 19 yıl önce öldürülen Hande Çinkitaş'ın katil zanlıları babası ve üvey annesi çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trump destekçileri ellerine silah alarak Arizona'daki seçim merkezi önünde toplandı Fenerbahçeli Tolga Ciğerci, koronavirüs şüphesiyle apar topar karantinaya alındı Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Yerli koronavirüs aşısının insan deneyleri Kayseri'de başladı! İlk doz gönüllüye uygulandı İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar İki can aldı, öz abisini yaraladı! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğrafları ortaya çıktı
Galatasaray'da Radamel Falcao idmanı tamamlayamadı Galatasaray'da Radamel Falcao idmanı tamamlayamadı         
14:35
Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi görevinden istifa etti Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi görevinden istifa etti         
14:27
Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı         
14:07
Süt fabrikasında skandal görüntüler! Kazanın içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı Süt fabrikasında skandal görüntüler! Kazanın içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı         
13:39
İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada         
13:15
Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor         
13:04
Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı         
11:41
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Trump'ın ruhani danışmanı, Trump'ın ruhani danışmanı, "şeytani konfederasyonlar" deyip başkanlık seçimi için ayin düzenledi         
10:06
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı         
09:47
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim         
08:56
İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz         
08:24
Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü         
03:33
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 15:02:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: 19 yıl önce öldürülen Hande Çinkitaş'ın katil zanlıları babası ve üvey annesi çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei