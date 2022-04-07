Son dakika haber! 1MDB paralarının eski Malezya Başbakanı Necip'e gittiği ileri sürüldü - Son Dakika
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Son dakika haber! 1MDB paralarının eski Malezya Başbakanı Necip'e gittiği ileri sürüldü

07.04.2022 10:29
Son dakika haber! 1MDB paralarının eski Malezya Başbakanı Necip'e gittiği ileri sürüldü

Son dakika habere göre KUALA Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) eski direktörü Ismee Ismail, 1MDB fonundan milyonlarca ringgitin eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın banka hesaplarına gittiğini iddia etti.

KUALA Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) eski direktörü Ismee Ismail, 1MDB fonundan milyonlarca ringgitin eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın banka hesaplarına gittiğini iddia etti.

Malaymail'in haberine göre, Ismee, eski Başbakan Necip'in 1MDB fonundan 2 milyar ringgitten (474 milyon 125 bin dolar) fazla parayı zimmetine geçirmesiyle ilgili davada savcılığın tanığı olarak ifade verdi.

Savcılığın fon paralarının birden fazla banka hesabına aktarılmasıyla ilgi tanığa yönelttiği soru üzerine Ismee, söz konusu banka hesaplarının Necip Rezak'a ait olduğunu doğrulayarak eski Başbakan'ın milyonlarca ringgitlik fon parasını zimmetine geçirdiğini öne sürdü.

Savcılığın duruşmada AmIslamic Bankasına ait 2 farklı hesaba yaklaşık 195 milyon ringgitlik (46 milyon 227 bin dolar) fon parasının aktarıldığı belgeleri göstermesi üzerine Ismee, söz konusu banka hesaplarının aslında Necip'e ait olduğunu savundu.

1MDB yolsuzluğu

Eski Başbakan Necip Rezak tarafından 2009'da kurulan ve 2015'te yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen 1MDB fonundan 4,5 ila 7 milyar dolar kaçırıldığı tahmin ediliyor.

Yolsuzluğa karışan eski Başbakan Necip'e 12 yıl hapis ve 210 milyon Malezya ringgiti (yaklaşık 52 milyon dolar) para cezası verilirken, Malezya 12 ülkede kayıp fonların peşinden gitmeyi sürdürüyor.

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Necip Rezak, Malezya, Banka, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! 1MDB paralarının eski Malezya Başbakanı Necip'e gittiği ileri sürüldü - Son Dakika


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