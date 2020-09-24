Son dakika haber! 2,5 kilo esrarla yakalandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik Baykan ilçesinde uygulama gerçekleştirildi. Uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen M.Y., teknik takip sonucu yakalandı. M.Y.'nin adresinde yapılan aramada, 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyulurken, M.Y. de gözaltına alındı.

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