Son dakika haber! 2,5 kilo esrarla yakalandı
Son dakika gündem haberine göre SİİRT'in Baykan ilçesinde, jandarma ekiplerince adresinde 2 kilo 500 gram esrarla yakalanan M.Y., gözaltına alındı.
SİİRT'in Baykan ilçesinde, jandarma ekiplerince adresinde 2 kilo 500 gram esrarla yakalanan M.Y., gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik Baykan ilçesinde uygulama gerçekleştirildi. Uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen M.Y., teknik takip sonucu yakalandı. M.Y.'nin adresinde yapılan aramada, 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyulurken, M.Y. de gözaltına alındı.
Son Dakika Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Son Dakika: İstanbul Valiliği: Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir Son Dakika: İstanbul'da 4.2 büyüklüğünde deprem Yeni doğan bebeğini ölüme terk eden vicdansız anneye müebbet hapis cezası Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak Çin'in en zengin ismi şişe su üreten Zhong Shanshan oldu Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı