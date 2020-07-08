Son dakika haber | 2,5 milyon liraya inşa edilen Hitit köyü turistleri ağırlamaya hazır - Son Dakika

Son dakika haber | 2,5 milyon liraya inşa edilen Hitit köyü turistleri ağırlamaya hazır

Son dakika haberi: Çorum'un Boğazkale ilçesine 2 milyon 406 bin lira bütçeyle inşa edilen Hitit köyünde turistleri ağırlamak için yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Çorum'un Boğazkale ilçesine 2 milyon 406 bin lira bütçeyle inşa edilen Hitit köyünde turistleri ağırlamak için yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Anadolu Üniversitesi, AÖF yaz okulunun açılmasına karar verdi
Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın

Boğazkale Kaymakamlığı, Hititlerin başkenti Hattuşa'ya gelen turistlerin konaklaması ve eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla 2016 yılında Hitit Köyü Projesi'ni hayata geçirdi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) hibe desteği sağladığı proje kapsamında Hitit surları motifinde duvarlardan oluşan ve iki kenarında aslan bulunan kapıdan girilen Hitit köyü inşa edildi.

Zemin katında kafeterya, sanat galerisi, atölye ile Boğazkale Kadın Girişimciler Kooperatifine tahsis edilen imalathane ve satış reyonunun yer aldığı Hitit köyünün ikinci katı ise konukevi olarak hizmet verecek.

Turistler Hititlerin 3 bin 500 yıl önceki günlük yaşantısına tanıklık edeceği köyde, ilçedeki kadınlar da ürettikleri el emeği ürünlerden satarak kazanç sağlayacak.

Vali Mustafa Çiftçi, inşa süreci tamamlanan Hitit köyünü ziyaret ederek, Kaymakam Yunus Ataman'dan projenin son durumu hakkında bilgi aldı.

Çiftçi, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Hitit Köyü Projesi'nin yapı inşası ve çevre düzenlemesi olmak üzere iki aşamada hayata geçirildiğini söyledi.

Sur şeklindeki binanın 1 milyon 430 bin liraya mal olduğunu bildiren Çiftçi, bütçenin 800 bin lirasının OKA, 630 bin lirasının da Çorum Özel İdaresince finanse edildiğini kaydetti.

Binanın inşasının ardından çevre düzenlemesi ihtiyacının ortaya çıktığını dile getiren Çiftçi, "Projenin ikinci aşamasında ise yaklaşık 1 milyon lira bütçeyle bahçe ve çevre düzenlemesi yapıldı. Bunun 670 bin lirası OKA'dan, 280 bin lirası İl Özel İdaresinden, 26 bin lirası da Köylere Hizmet Götürme Birliğinden karşılandı. Boğazkale Kaymakamlığımızın koordinesinde yürütülen proje bugün tamamlanmış oldu." dedi.

Hitit Köyü Projesi ile Boğazkale'nin çehresinin değiştiğinin altını çizen Çiftçi, şunları kaydetti:

"Güzel bir sonuç elde edildi. İnşallah ileriki zamanlarda burası fonksiyon verildikçe, asli hüviyetine kavuştukça daha da yaşayan bir alan haline gelecek. İçeride Kadın Girişim Kooperatifince işletilen bir imalathane var. Kadınlar burada el emeği göz nuru ürünlerini üretip satıyor. Boğazkale'de tarihimize sahip çıkmak anlamında oldukça fazla proje üretiliyor. Birçok kaynaktan finansman sağlanıyor. Çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Boğazkale, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 18:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | 2,5 milyon liraya inşa edilen Hitit köyü turistleri ağırlamaya hazır - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:00 Rum lider Anastasiadis'ten Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası için küstah sözler: Karşı koyacağız 16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:46 Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:20 Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 09:53 İstanbul'da cami avlusunda dehşet anları kamerada 09:30 Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti 08:48 Fatih Terim'den dikkat çeken G.Saray paylaşımı: Forma askıya hiç kuru asılmadı 08:17 İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu
Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
00:06
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
23:52
Meclis'te çoklu baro teklifi görüşülürken tartışma çıktı
23:48
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
21:46
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
21:28
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
19:52
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
19:29
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
18:46
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz'da oynanacak
18:30
Maskeli ve silahlı şüpheliler, takip ettikleri vatandaşın 85 bin TL'sini çaldı
18:23
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 01:26:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | 2,5 milyon liraya inşa edilen Hitit köyü turistleri ağırlamaya hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]