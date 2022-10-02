Son dakika haber: 2,5 milyon liraya tarihi eserleri satmaya çalışan 2 kişi tutuklandı

ANKARA'da ellerindeki tarihi eserleri 2,5 milyon liraya satacağı belirlenen ve jandarmanın düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, Mamak ve Etimesgut ilçelerinde Ö.H., M.A. ve H.Ö.'nün ellerindeki tarihi eserleri 2,5 milyon TL karşılığında piyasaya süreceğini tespit etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonla 3 şüpheli gözaltına alındı. Ö.H. ve M.A.'nın üzerinde yapılan aramada, 1 milyon TL'ye satılacağı belirlenen çeşitli ülkelere ait eski, tarihi değeri olduğu düşünülen 61 adet madeni para, 24 adet çeşitli ebat ve figürlerde obje ve 1 adet heykel ele geçirildi. H.Ö.'nün üzerinde ise, 1,5 milyon TL'ye satacağı belirlenen 73 adet sikke ve madeni para, 1 adet obje ve 11 adet kağıt para ele geçirildi. Tarihi eserlerin Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edileceği belirtildi. Şüphelilerden Ö.H. ve M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi, H.Ö. hakkındaki adli işlemlerin ise devam ettiği belirtildi.