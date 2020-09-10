Son dakika haber... 2.5 yaşındaki çocuğun hastaneden çalınan "akciğer cihazı" bulundu - Son Dakika

Son dakika haber... 2.5 yaşındaki çocuğun hastaneden çalınan "akciğer cihazı" bulundu

Son dakika haberi... Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görev yapan diş doktorunun odasından 2.5 yaşındaki çocuğunun kullandığı "yapay akciğer cihazını" çalan hırsızın, özel ekip kurarak dedektif gibi iz süren Kağıthane polisi tarafından yakalanmasından kısa bir süre sonra cihazda ele geçirildi.

Son dakika haber... 2.5 yaşındaki çocuğun hastaneden çalınan

Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görev yapan diş doktorunun odasından 2.5 yaşındaki çocuğunun kullandığı "yapay akciğer cihazını" çalan hırsızın, özel ekip kurarak dedektif gibi iz süren Kağıthane polisi tarafından yakalanmasından kısa bir süre sonra cihazda ele geçirildi. Cihazın teslim edildiği Uysal ailesi Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek ilçe müdürüne plaket takdim ederken, ilçe müdürü Murat Çaykara ise polis kıyafeti giyen 2.5 yaşındaki çocuğa oyuncak hediye etti.

Kağıthane Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde geçtiğimiz 11 Ağustos Salı günü saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir şahıs hastanede görev yapan diş doktoru İlkay Uysal'ın odasına girerek içerisinde yapay akciğer cihazının bulunduğu siyah bir çantayı çaldıktan sonra kayıplara karışmıştı. Olayın ardından doktorun ihbarı üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak çalışma başlatmıştı. Çalınan yapay akciğer cihazının, doktor Uysal'ın 5 aylıkken dünyaya gelen ve akciğer yetmezliği yaşayan 2.5 yaşındaki çocuğu Kaan'ın tedavisi için kullanıldığını öğrenilmesi üzerine özel ekip kurulmuştu. Şüphelinin kaçış güzergahına yönelik yapılan kamera çalışması yapan Kağıthane polisi, şahsı Esenler'de kısa sürede yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyette benzer suçlardan 16 adet suç kaydı olan şüpheli, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KAĞITHANE POLİSİ "YAPAY AKCİĞER CİHAZINI DA " BULDU

Öte yandan cihazı bulabilmek için de çalışmalarına devam eden Kağıthane polisi, şüpheliyi sorguya aldığında şahsın yapay akciğer cihazını Fatih'te sur kenarına bıraktığını söylemesi üzerine cihazın peşine düştü. Günlerdir çalışma yapan polis ekipleri, surlara yakın ve uzak tüm medikal firmalarına cep telefonu numarası bırakarak, benzer bir cihazın satılmak istenmesi haline kendilerine bilgi vermesini istedi. Çalışmalar sürdüğü esnada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı olarak çalışan temizlik görevlisi Mehmet U, temizlik yaptığı esnada akciğer cihazını gördü. Hurda zannettiği cihazı yanına giderek alan Mehmet U, ardından evine götürdü.

CİHAZI SATMAYA ÇALIŞAN GÖREVLİYE ADLİ İŞLEM YAPILDI

Şahıs cihazı ertesi gün ise önce eczaneye ardından da medikal firmasına götürerek satmak istedi. Ancak seri numarası belli olan cihazın kayıp olduğunu İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından servis edilen haberlerde gören medikal firmasının sorumlusu, kendilerine bırakılan polislerin numarasını arayarak bilgi verdi. Ekiplerin firmaya gelmesi üzerine cihaz ele geçilirken, Mehmet U. ise gözaltına alındı. Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine götürülen temizlik görevlisi Mehmet U'ya burada "Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf" suçundan adli işlem yapıldı. İfadesi de alınan görevli ardından serbest bırakıldı.

UYSAL AİLESİNDEN KAĞITHANE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜNE ZİYARET

Cihazında bulunmasının ardından Kağıthane polisi, diş hekimi İlkay Uysal'ı arayarak mutlu haberi verdi. Aldıkları haber karşısında sevinerek mutlu olan Uysal ailesi, yaptıkları çalışmalar sonucu kısa sürede hem şüpheliye hem de cihaza ulaşılmasını sağlayan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Murat Çaykara'yı ziyaret etti. Ziyarette bir süre sohbet edilmesi sonrasında Uysal ailesi, Çaykara'ya yaptırdıkları bir plaketi takdim etti. İlçe Emniyet Müdürü Çaykara'da 2.5 yaşındaki Kaan'a bebek polis ve polis arabası hediye etti. Ziyaretin ardından Çaykara, cihazı teslim ettikleri aileyi uğurladı.

"EMNİYETİMİZ, POLİSİMİZ GÖREVİNİN BAŞINDADIR, KISA SÜREDE OLAYI DA ÇÖZDÜLER"

Cihazın bulunması hakkında konuşan doktor İlkay Uysal, "Çok mutluyuz, cihazımız çalındığında çok büyük bir karamsarlığa düşmüştük. İstanbul İl Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürümüz Murat Çaykara beyefendi sağ olsunlar özel ekip kurdular. Bu ekip her yerde kamera görüntülerini inceleyerek sonucunda önce hırsızı sonra da cihazın bize dönmesini sağladılar. Buradan İstanbul emniyetine teşekkürlerimi bir çok olarak sunuyorum. Başta çok büyük bir karamsarlığa düştük ama düşünemiyorduk. Acaba bulunur mu? Olur mu? diyorduk. Fakat sonuç burada cihaz elimizde. Tabi ki bu bir çocuğun nefesidir, bir çocuk bununla nefes alıyor. Çok büyük bir mutluluk yaşıyoruz, tarif edemiyorum. Böyle bir vicdansızlığı yapanın yanına kar kalmadı. Herkeste gördü ki emniyetimiz, polisimiz görevinin başındadır. Kısa sürede olayı da çözdüler. Vatandaşlarımız kesinlikle polise güvensinler. Çünkü sonuç ortada, bulunmaz, bir şey yapılmaz diye düşünmesinler. Her ne olursa olsun en ufak hırsızlığı bile polisimize bildirsinler" dedi.

(Doğan Can Cesur/İHA)

Okmeydanı, Kağıthane, Dedektif, Çaykara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 10:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 2.5 yaşındaki çocuğun hastaneden çalınan 'akciğer cihazı' bulundu - Son Dakika

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