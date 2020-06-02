Son dakika haber! 2 Haziran Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika

Son dakika haber! 2 Haziran Salı DHA Spor Gündemi

Son dakika spor haberi... GALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Son dakika haber! 2 Haziran Salı DHA Spor Gündemi, System.String[]

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde Kayserispor maçının çalışmalarını sürdürecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililer, Göztepe maçının hazırlıklarına devam edecek.

BAŞAKŞEHİR

11.00 - 17.00 Turuncu-lacivertliler, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

SÜPER LİG

Süper Lig'de yer alan takımlar, hazırlıklarına devam edecek.


Antalyaspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 09:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber! 2 Haziran Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor
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