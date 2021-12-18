Son dakika haberleri... 2 ilde kaçak oto yedek parça ve kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kütahya ve Bursa'da gerçekleştirilen 2 operasyonda; 9 milyon lira değerinde 410 araç motoru, kaçak sigara üretiminde kullanılan 700 bin makaron, 430 paket tütün ve 680 tüp sigara mentolü ele geçirildi.

Kütahya'da gerçekleştirilen ilk operasyonda, 'Alo 136 Kaçakçılık İhbar Hattı'na yapılan ihbarı değerlendiren Gümrük Muhafaza ekipleri, kentte faaliyet gösteren oto yedek parçacısının çok sayıda kaçak ürün bulundurduğunu tespit etti. Belirlenen adreste yapılan aramada, çoğu lüks araçlara ait toplam 410 otomobil motoru ele geçirildi. Yasal ithalat işlemine dair belge ibraz edilemediği için ürünlere el koyuldu.

Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonda ise ihbar üzerine kaçak sigara bulunduğu belirlenen adrese baskın yapıldı. Operasyonda kaçak sigara üretiminde kullanılan 670 bin boş makaron ile tütünle doldurularak kullanıma hazır hale getirilen 30 bin makaron ele geçirildi. Ayrıca depoda bulunan 430 paket kıyılmış tütünün yanı sıra 680 tüp sigara mentolüne de el koyuldu.

Operasyonlarda ele geçirilen 9 milyon değerindeki kaçak eşyaya ilişkin 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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ANKARA, (DHA)-