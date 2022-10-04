2 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE 15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ - Son Dakika
Üye Girişi

2 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE 15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

04.10.2022 09:38

MERSİN'in Toroslar ilçesinde, motosikletteki Halil Ata (34) ile Kemal Yılmaz'a (30) hafif ticari araç ile çarparak ölümlerine neden olan tutuklu sanık Ahmet Hakan Tıraş (20), 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

MERSİN'in Toroslar ilçesinde, motosikletteki Halil Ata (34) ile Kemal Yılmaz'a (30) hafif ticari araç ile çarparak ölümlerine neden olan tutuklu sanık Ahmet Hakan Tıraş (20), 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Kaza, 10 Temmuz'da Çopurlu mevkisinde meydana geldi. Tali yoldan kontrolsüz olarak ana yola çıkan Ahmet Hakan Tıraş'ın kullandığı 05 LP 033 plakalı hafif ticari araç, Halil Ata yönetimindeki 34 YS 1499 plakalı motosiklete çarptı. Kazada Halil Ata ile arkasında oturan arkadaşı Kemal Yılmaz, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ahmet Hakan Tıraş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki ailenin itirazı ile yeniden gözaltına alınan Ahmet Hakan Tıraş, bir kez daha serbest bırakıldı. İkinci itiraz sonrası Tıraş hakkında bu kez yakalama kararı çıkarıldı. 3'üncü kez yakalanan Tıraş, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

KUSURLU BULUNDU

Tutuklu sanık Ahmet Hakan Tıraş hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı. İddianamede, Tıraş'ın kural ihlali yaparak kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu vurgulandı. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık için 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

YORUMLAR
500
Sultanbeyli'de düğün konvoyunun önünü kesen çocukların darbedilmesi görüntülendi Sultanbeyli'de düğün konvoyunun önünü kesen çocukların darbedilmesi görüntülendi Son dakika haberleri... Galerici cinayetinde 2 sanığa müebbet Son dakika haberleri... Galerici cinayetinde 2 sanığa müebbet Antalya'da galericinin öldürülmesiyle ilgili davada 2 sanığa müebbet hapis Antalya'da galericinin öldürülmesiyle ilgili davada 2 sanığa müebbet hapis
Kaynak: DHA

Kemal Yılmaz, Cumhuriyet, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE 15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:41 Akaryakıt zammı gündemi sarstı! İşte araç sahiplerini isyan ettiren olay...
15:41 Esnaf ziyareti gerçekleştiren AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'na koruma polisleri eşlik etti
15:27 15 ayrı adrese şafak baskını düzenlendi! 1,5 milyon liralık kaçak ürün bulundu
15:20 Devlet Bahçeli'nin DNA testi teklifine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kabul ediyorum yaptıralım
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yılbaşını işaret etmesinin ardından asgari ücret zammı için bomba iddia: Yüzde 40 oranında artış yapılacak
15:08 Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu kuraları çekildi! İşte eşleşmeler...
15:07 Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine olumlu yanıt verdi
14:48 Yunanistan Başbakanı, Türkiye'ye karşı küstah tehditlerini sürdürdü: Eşi benzeri görülmemiş istekler bizim kırmızı çizgimizde ezilir
14:39 Galatasaray'ın Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda GMG Kastamonuspor ile eşleşti
14:35 HDP'li bir yöneticinin "Demirtaş bu şekilde devam ederse parti dışına itilir" dediği iddiasına HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel'den tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 15:52:53. #1.11#
SON DAKİKA: 2 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE 15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement