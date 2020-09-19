Son dakika haber... 2 kişiyi öldüren zanlıların başka cinayet planlarını jandarma bozdu - Son Dakika

Son dakika haber... 2 kişiyi öldüren zanlıların başka cinayet planlarını jandarma bozdu

Son dakika haberi: 2 kişiyi öldüren zanlıların başka cinayet planlarını jandarma bozdu Cinayetlerde kullanmak üzere toprağa otomatik tüfekler gömmüşler Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde işadamı Yavuz Beşikçi ile yanında bulunan Emine Aslan isimli kadını öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan kişilerin başka...

2 kişiyi öldüren zanlıların başka cinayet planlarını jandarma bozdu

Cinayetlerde kullanmak üzere toprağa otomatik tüfekler gömmüşler

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde işadamı Yavuz Beşikçi ile yanında bulunan Emine Aslan isimli kadını öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan kişilerin başka cinayet planlarıda olduğu tespit edildi. Zanlıların hem ikametlerinde hemde araziyi gömülü vaziyette çok sayıda silah ele geçirildi.

Geçen 20 Ağustos günü Alaplı ilçesinde yaşayan Yavuz Beşikçi ve yanındaki Emine Aslan'ı öldürüldüğü olayını derinleştiren jandarma ekipleri, olayla ilgili önemli bulgulara ulaştı. JASAT, İsth. ve Kom unsurlarından oluşturulan özel ekibin yaptığı araştırmalarda, 16 Eylül 2020 günü olayın faili olan iki şüpheli ile yardım ve yataklık eden bir şüpheli şahıs Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullandıkları değerlendirilen 3 adet 9 mm. çapında tabanca; zanlıların evlerinde ve arazide yapılan aramada ele geçirildi.

Başka kişileri öldürmek için plan yapmışlar

Yapılan araştırmaların devamında olayın faillerinin, husumetli oldukları öldürülen Yavuz Beşikçi'nin ailesinin diğer fertlerine yönelik eylem için planlama ve çalışma yaptıkları bu amaçla otomatik silahlar ve çeşitli malzeme ve teçhizat temin ettikleri bilgisine ulaşıldı. Devam ettirilen çalışmalar sonucu, zanlıların gerçekleştirmek istedikleri olayda kullanmayı planladıkları ve Kdz.Ereğli ilçesi kırsalında toprağa gömülü vaziyette;

adet AK-47 marka otomatik piyade tüfeği, adet bu silaha ait şarjör, adet Uzi marka makineli tabanca, adet bu silaha ait şarjör, adet 7.62 mm. fişek, adet 9 mm. Fişek, adet Balistik yelek, adet askeri kamuflaj desenli pantolon, adet kar maskesi, çift askeri eldiven, adet tabanca bacak kılıfı, adet taşıma çantası toprağa gömülü vaziyette ele geçirilmiş, şahıslara yardım ve yataklık eden isimli bir şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı.

Geniş güvenlik önlemleri altında jandarmada ifadeleri alınan zanlılar, Alaplı Adliyesi'ne sevk edildi.

Son dakika haber... 2 kişiyi öldüren zanlıların başka cinayet planlarını jandarma bozdu

Emine Aslan, Jandarma, Cinayet, Alaplı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 10:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... 2 kişiyi öldüren zanlıların başka cinayet planlarını jandarma bozdu - Son Dakika

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