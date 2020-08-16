Son dakika haber... 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Melek ve Akif Karabulut'un çocukları Ravza (6) ile sürücü Kemanioğlu, yaralı olarak Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Akif Karabulut (46) idaresindeki 38 J 0948 plakalı otomobil, Yahyalı-Kayseri kara yolunun 13. kilometresinde İlyaslı Mahallesi yol kavşağında, Ali Kemanioğlu'nun (19) kullandığı 81 EN 225 plakalı otomobille çarpıştı.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 15:41

Kaynak: AA

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