Son dakika haber! 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Kentteki hastanele kaldırılan yaralılardan Kumsal Saku da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şahin'in kullandığı otomobilde bulunan Ercan Saku olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler ile Şenol (35), Arzu ve Kumsal (3) Saku yaralandı.

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