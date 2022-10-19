Kaza, İzmit İlçesi, Yenişehir Mahallesi, D-100 yanyol İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre V.G. idaresindeki 54 AFJ 016 plakalı Audi marka otomobil ile Y.E. hakimiyetindeki 41 ACR 408 plakalı Fiat marka otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Kaza neticesinde Audi marka otomobilde bulunan E.A. ve A.Ö. yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri 2 yaralıya olay yerinde ilk müdehaleyi yaptıktan sonra Kocaeli Devlet Hastanesine götürdü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.