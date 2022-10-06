Son dakika haber! 2 tırın çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber! 2 tırın çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı

06.10.2022 11:42
Son dakika haber! 2 tırın çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Zonguldak'ın Alaplı Yığılca yolunda hafriyat yüklü tırın, karşı istikametten gelen tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı Yığılca yolunda hafriyat yüklü tırın, karşı istikametten gelen tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Tır içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Alaplı Yığılca bağlantılı yolu üzerinde meydana geldi. Düzce'nin Yığılca istikametinden Alaplı istikametine giden Hüseyin Mandıralı idaresindeki 81 ES 336 plakalı tır, 14. kilometrede karşı yönden gelen Özcan Uğurlu idaresindeki 81 EB 984 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada, çarpmanın etkisiyle sürücü Hüseyin Mandıralı araç içerisinde sıkışırken, diğer tırda bulunan Özcan Uğurlu ve yolcu Mustafa Hakan Duysak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ile Alaplı Jandarma ve Alaplı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, tır içinde Hüseyin Mandıralı'yı

sıkıştığı yerden yarım saat süren çalışması sonrası çıkartarak 112 Acil servis ekiplerinin yardımıyla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılırken, Özcan Uğurlu ve Mustafa Hakan Duysak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, İtfaiye, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! 2 tırın çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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