İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ile Alaplı Jandarma ve Alaplı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, tır içinde Hüseyin Mandıralı'yı

Kaynak: İHA

Zonguldak, İtfaiye, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber! 2 tırın çarpıştığı kazada, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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