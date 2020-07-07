Son dakika haber! 20 mahallenin beton yol sevinci - Son Dakika

Son dakika haber! 20 mahallenin beton yol sevinci

Son dakika haberlerine göre Samsun Büyükşehir Belediyesi, 20 mahalleyi birbirine bağlayan Demirci ve Yukarı Avdan grup yolunda 4 ay süren beton yol çalışmalarını bitirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 20 mahalleyi birbirine bağlayan Demirci ve Yukarı Avdan grup yolunda 4 ay süren beton yol çalışmalarını bitirdi. Mahalle sakinleri, yıllardır süren yol sorunlarının çözülmesi üzerine Başkan Mustafa Demir'e teşekkür etti.

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Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Demirci ve Yukarı Avdan Mahallelerinin kışın çamur, yazın ise tozdan durulmayan yol sorunu çözüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in talimatıyla 4 ay önce başlatılan çalışmalar bitirilerek 20 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolu kullanıma açıldı.


Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal, "Yapılan çalışmalar ile 4 metre olan yol genişliği 9 metreye çıkarıldı. 150 bin metreküp yarma, 40 bin metreküp kazı ve 60 bin metreküp dolgu yapılan 7 bin 300 metrelik yolda 20 ayrı noktada virajlar ve dere kenarları olmak üzere 250 metre uzunluğunda, 4 metre yüksekliğinde taş tahkimatı gerçekleştirildi. Mahallelerimize hayırlı olsun" dedi.


Yolun kullanıma açılması ile büyük bir sevinç yaşayan mahalle halkı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür ederek pankart açtı. Kışın çamur, yazın ise tozdan duramadıklarını söyleyen Yukarı Avdan Mahalle Muhtarı Salim Yeşilova, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir bizim çilemizi göz ardı etmedi. Yolumuz yapıldı. Yıllardır çektiğimiz çamur ve toz belasından kurtulduk" ifadelerini kullandı.


Demirci Mahallesi Muhtarı Hasan Ağu ise, "Biz burada şeftali yetiştiriciliği ile geçiniyoruz. Şeftali bahçelerimizde meyveler toz yüzünden bembeyaz oluyordu. Yol olmadığı için pazara ulaştırmakta güçlük çekiyorduk. Ancak başkanımız ve ekibi sayesinde bu çileden kurtulduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


"Rüyamda görsem inanmazdım"


Mahalle sakinlerinden olan Şeref Kara da şunları söyledi:


"Ben böyle bir yolu sadece rüyada göreceğimizi düşünüyordum ama gerçek oldu. Burası işlek bir yol. Ulaşım noktasında sıkıntılar yaşanıyordu. Bozuk yollarda araçlarımız arıza yapıyordu. Şimdi yol çilemiz son buldu."


"Yıllarca mağduriyet yaşadık"


Yıllarca mağduriyet yaşadıklarını ifade eden mahalle sakinlerinden Nihat Akdağ ise, "Ben 62 yaşındayım. Bu zamana kadar yol yüzünden hem araçlarımız hem biz çok mağdur olduk. Yağmur yağdığı zaman kazma kürekle imece usulü yollarda çalışıyorduk. Toz, duman içindeydik" şeklinde konuştu. - SAMSUN

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Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber! 20 mahallenin beton yol sevinci - Son Dakika
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