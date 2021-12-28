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Son dakika haberleri: İhale çetesine operasyon: 17 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri: İhale çetesine operasyon: 17 gözaltı

28.12.2021 12:57

Bir son dakika haberine göre İhale çetesine operasyon: 17 gözaltı Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Avcılar Belediyesi'nde alınan 2 ihalede usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin operasyon düzenlendi.

İhale çetesine operasyon: 17 gözaltı

İSTANBUL - Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Avcılar Belediyesi'nde alınan 2 ihalede usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin operasyon düzenlendi. 8 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda çete lideri FETÖ imamı Erkan Karaaslan'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Türkiye genelinde yaklaşık 22 milyon değerinde 80 kamu ihalesi alan FETÖ imamı Erkan Karaaslan liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı.

Örgütün Erkan Karaaslan ve kontrolünde olan şirketler vasıtasıyla Avcılar Belediyesinden alınan 2 ihalede usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Yapılan bu usulsüzlükler neticesinde, "İhaleye Fesat Karıştırma", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarının oluştuğu belirlendi.

Soruşturma konusu Avcılar Belediyesi'nin ihalelerinde yalnızca örgüt ile bağlantılı firmalardan teklifler alındığı ve yaklaşık maliyetin oluşmasına müdahale etme adına sahte fiyat teklif evrakı hazırlandığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda örgütle bağlantılı firmanın sunduğu sahte iş deneyim belgesinin, "aslı görülmüştür" şeklinde imza altına alınarak kabul edildiği ve ihaleye katılma koşulları olmayan firmaların buna rağmen ihaleye katılmalarının sağlandığı belirlendi.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde 2015 tarihli Mali Danışmanlık Hizmet Alım İhalesinde yaklaşık 170 bin TL, 2016 yılındaki ihalelerde ise yaklaşık 54 bin TL kamu zararının oluştuğu yönünde tespitlerde bulunuldu. Kamu zararının güncel değeriyle yaklaşık 1 milyon TL olduğu da belirtildi.

Dosya kapsamında 'ihaleye fesat karıştırma', 'resmi belgede sahtecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık' suçlarının şüphelisi 19 şahsa yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 17 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

(Mİ-ÖFA-BA-Y)

Son dakika haberleri: İhale çetesine operasyon: 17 gözaltı
Son dakika haberleri: İhale çetesine operasyon: 17 gözaltı
Son dakika haberleri: İhale çetesine operasyon: 17 gözaltı
Son dakika haberleri: İhale çetesine operasyon: 17 gözaltı

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Cumhuriyet Başsavcılığı, İhlas Haber Ajansı, Küçükçekmece, Türk Lirası, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: İhale çetesine operasyon: 17 gözaltı - Son Dakika


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