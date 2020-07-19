Son dakika haber... 20 Temmuz Barış ve Özgürlük sergisi açılıyor - Son Dakika

Son dakika haber... 20 Temmuz Barış ve Özgürlük sergisi açılıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları ile Türk dünyasından ödüllü 35 sanatçı ve akademisyen tarafından özel olarak hazırlanan resim, heykel, seramik, grafik ve baskı resim ile 80 eserden oluşan 20 Temmuz Barış ve...

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları ile Türk dünyasından ödüllü 35 sanatçı ve akademisyen tarafından özel olarak hazırlanan resim, heykel, seramik, grafik ve baskı resim ile 80 eserden oluşan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük sergisi 21 Temmuz'da açılıyor.

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Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları ile Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan, Azerbaycan, Gagauzya ve Rusya sanatçılarının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı toplam 80 eserin yer alacağı sergi 21 Temmuz Salı günü İrfan Günsel Kongre Merkezi'nde saat 09.00'da açılacak. Serginin küratörlüğünü Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erdoğan Ergün yaptı.

"YARATICILIK İÇİN ÖZGÜR OLMASI GEREKİR"

Sergiye yönelik bilgi veren Doç. Dr. Erdoğan Ergün, "Özgürlük kavramına, herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu olarak baktığımızda, sanatçının yaratıcı olabilmesi için de ilk başta özgür olması gerekmektedir. Bununla birlikte, sanatın topluma katkı sağlaması yalnızca sanatçıya bağlı değil, içinde yaşadığı sosyal ortamlara, eğitim kurumlarına, müzelere, kültürel miraslara, manevi ve moral değerlere, ülkesinin ürettiklerine ve doğal olarak toplumsal çevreye bağlıdır. Bu özgürlük ve huzur beraberinde sanatı ve yaratıcılığı besler, bununla birlikte üretkenliği artırır" dedi.

Serginin resim, heykel, seramik, grafik ve baskı resim disiplinlerinden eserlerden olduğunu belirten Doç. Dr. Ergün, "Ayrıca bu sergi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan 350. sergi olma özelliğini taşımakta. Bu süreçte emek veren tüm katılımcı sanatçı ve akademisyenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Kıbrıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 12:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haber... 20 Temmuz Barış ve Özgürlük sergisi açılıyor - Son Dakika

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