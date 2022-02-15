Son dakika haber... 20 TL'lik Kazı Kazan kuponu ile 1 milyon TL kazandı - Son Dakika

BALIKESİR'in Edremit ilçesi sanayi sitesindeki bayiden 20 TL'lik Kazı Kazan kuponu alan bir kişi, 1 milyon TL ikramiye kazandı.

Edremit ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan Şadan Çapar'a ait 101482 nolu bayiden 20 TL'lik Kazı Kazan kuponu alan esnaf, 1 milyon TL ikramiye kazandı. Bayi Çapar, iş yerinden ayrıldıktan kısa süre sonra büyük bir sevinçle geri gelen ve isminin açıklanmasını istemeyen müşterisinin, biletini makineye okuttuğunda 1 milyon TL'lik ikramiye kazandığını gördüğünü söyledi. Çapar, "Müşterim çok mutlu ve heyecanlıydı. İhtiyacı olan, tanıdığımız bir arkadaşımız. İnşallah ailesiyle beraber güle güle yemesini temenni ediyorum. 20 TL'lik kazı kazana 1 milyon TL ikramiye verildi. Bugün kendisiyle görüştük. İstanbul'da parasını teslim almış. Yemek yediğini söyledi. İnşallah bizi de mutlu etmesini temenni ediyoruz" dedi.

- Balıkesir