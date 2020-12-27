Son dakika haber: 20 yıllık başhekim, koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

Gebze'deki özel hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Lütfi Çetinkaya, yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalandı. Çalıştığı hastanede tedavisine başlanan Dr. Çetinkaya, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine 15 gün önce yoğun bakıma alınarak, entübe edildi. Hastanedeki doktorların tüm müdahalelerine rağmen Çetinkaya, hayatını kaybetti. Yaklaşık 20 yıldır aynı hastanenin başhekimliğini yapan Lütfi Çetinkaya'nın cenazesi, yarın hastane önünde yapılacak törenin ardından İstanbul 'un Ümraniye ilçesindeki Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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