Son dakika haber: 200 hektarlık alan kül oldu - Son Dakika

200 hektarlık alan kül oldu

Orman yangını sonrası ortalık savaş alanlarını andırdı

DENİZLİ - Denizli'de, meydana gelen orman yangını sonrası yaklaşık 200 hektarlık alanda bulunan ağaçlar yok oldu. Yanan ağaçlardan sonra kalan görüntüler ise savaş meydanını andırdı.

Çardak ilçesi Hayriye Mahallesinde dün öğle saatlerinde orman yangını meydana geldi. Meydana gelen orman yangını sonrası ekipler hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına almak için cansiperane çaba sarf etti. Havadan ve karadan yapılan tüm müdahalelere rağmen alevler kontrol altına alınamadı. İzmir'de bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise hava yoluyla yangın bölgesine gelerek kurum amirleri ile birlikte kriz masası oluşturdu. Alevlerin yükseldiği alanda incelemelerde bulunan Bakan Pakdemirli, dakika fark ile ateşin arasında kalmaktan kurtuldu. Çevre illerin yanı sıra Konya ve Bursa gibi illerden gelen takviye ekipler sabah saatlerine kadar alevleri kontrol altına almak için canları pahasına mücadele etti.

Ekipler sabaha kadar mücadele etti

Sabah saatlerinde Bakan Pakdemirli, helikopter vasıtasıyla yaklaşık 7 kilometre çaptaki yangın alanında incelemelerde bulundu. Sabaha kadar 55 arazöz, 16 su tankı, 7 dozer, 4 greyder, 4 müdahale aracı, 150 yangın işçisi ve 7 helikopterle müdahale edilerek alevler kontrol altına alındı. Sabah saatlerinde yangın söndürme helikopterleri soğutma çalışmaları için görev başı yaptı. Bakan Pakdemirli incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada yaklaşık olarak 200 hektar alanın zarar gördüğünü dile getirdi.

200 hektarlık alanda bulunan ağaçlar yok oldu

Sabahın ilk ışıkları ile birlikte oluşan manzara savaş filmlerini andırdı. Havanın aydınlanması ile oluşan hasar dikkat çekti. Oluşan görüntü ise savaş alanlarını andırdı. Orman işçilerine ait traktör ve motosiklet ise alevlerin arasından kullanılamaz hale geldi. Ağaçların yandığı alan karalara büründü.