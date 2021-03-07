Yıl içerisinde çalışmaları başlayacak olan spor tesisi projelerini yerinde inceleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yeni yılın spor alanında yatırım yılı olacağını söyledi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hafta sonu sahadaydı ve bu yıl itibari ile çalışmaları başlayacak olan spor tesisi projelerini yerinde inceledi. İlk olarak Çamlıtepe'de yapılacak olan spor tesisi projesini yerinde inceleyen Başkan Söğüt, daha sonra Yavuz Sultan Selim ve Fatih Mahallesi'ndeki alanda incelemelerde bulundu. 2021 yılı içerisinde Çamlıtepe, Esentepe-Kuzey, Kirazlıyalı, Yavuz Sultan Selim ve Güney-Fatih Mahallelerinde spor tesisleri için çalışmaların başlayacağını belirten Başkan Söğüt, "Projelerimizi hazırladık. Arkadaşlarımız çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Gençlerimize yapılan yatırım bu kentin geleceğine yapılan yatırımdır" dedi.

Mahalli spor tesisleri dışında Körfez'e bir de 1000 kişilik seyirci kapasiteli spor salonu kazandıracaklarını belirten Başkan Söğüt, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte bu tesisi Körfez'imize kazandıracağız. Hem spor salonu hem de gençlik merkezi ir arada olacak. 8 dönümlük bir alan. Bu yatırımın 16 milyon lirası sponsorlar tarafından karşılanacak. Bu bizi de rahatlatacak. Ayrıca altında da 200 araçlık bir otopark olacak. Otoparkı aynı zamanda kapalı Pazar olarak da kullanacağız ve bölgenin önemli bir ihtiyacını da karşılamış olacağız" dedi. - KOCAELİ