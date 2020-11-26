Son dakika haber | 2021 yılı yatırım bütçesi 100 Milyon TL - Son Dakika

Son dakika haber | 2021 yılı yatırım bütçesi 100 Milyon TL

26.11.2020 10:22
Son dakika haber | 2021 yılı yatırım bütçesi 100 Milyon TL, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Erzincan İl Özel İdaresi'nin 2021 yılı yatırım bütçesi 100 milyon TL. olarak belirlendi.

Erzincan İl Özel İdaresi'nin 2021 yılı yatırım bütçesi 100 milyon TL. olarak belirlendi.

Erzincan İl Genel Meclisi tarafından ihtiyaçlara göre belirlenen yatırım bütçesi ilçe ve köylerin, kanalizasyon, asfalt, içme suyu şebekeleri, sosyal tesislerin bakımı gibi yatırımlarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlar için kullanılacak.

Erzincan İl Genel Meclisi kasım ayı toplantılarında bu ay il özel idaresinin 2021 yılı yatırım bütçesi belirlendi. İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız başkanlığında yaklaşık 20 gün süren toplantılarda, tüm siyasi partilerin meclis üyelerinin ortak kararı ile hazırlanan yatırım bütçesi, ilçelerdeki ihtiyaçlara göre ve yatırım planına göre hazırlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra ilçe ve köylerde devam eden yatırımların yanı sıra 2021 yılında başta gurup köyler olmak üzere, ilçe ve köylerin, kanalizasyon, asfalt, içme suyu şebekeleri, sosyal tesislerin bakımı gibi ihtiyaçları için kullanılacak.

Erzincan'a hayırlı uğurlu olsun

2021 Yılında da bu gibi yatırım ve çalışmaların devam edeceğini ifade eden Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, tüm siyasi partilerimizin meclis üyeleri ile birlik ve beraberlik içerisinde örnek bir çalışma yürüttüklerinin altını çizdi. Yıldız toplantı sonrasında yaptığı açıklamada; "5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9.maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığı'nca çıkarılan "Kamu İdarelerince hazırlanacak performans planları hakkındaki yönetmelik" hükümleri doğrultusunda hazırlanmış bulunan Erzincan İl Özel İdaresi 2021 Yılı Performans Planları ve akabinde 5302 Sayılı Yasanın 48.maddesine dayanılarak İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 24.maddesi gereği 100 milyon TL olarak hazırlanmış bulunan Erzincan İl Özel İdaresi 2021 Mali yılı Bütçe Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Kasım ayı içerisinde komisyon tarafından incelenerek İl Genel Meclisine rapor halinde sunuldu. Erzincan İl Genel Meclisimiz her bir birimi ayrı ayrı görüşerek bugün yapılan oylamalar ile kabul etmiş ve Vali Mehmet Makas'ın onayına sunulmak üzere hazır hale getirildi.

Gerek performans planları, gerekse 2021 yılı mali bütçesinin hazırlanmasında emeği geçen İl Özel İdaremiz Genel Sekreterliği nezdinde ilgili birim müdürlüklerine, yaptığı çalışmalarla bütçeleri meclisimize sunan bütçe komisyonu değerli başkanı ve üyelerine, bütçeye son şeklini veren değerli meclis üyelerimize, her iki bütçenin 2021 yılında en verimli bir şekilde gerçekleşmesini rabbimden niyaz ediyor siz değerli meclis üyelerime, emeği geçen tüm paydaşlara şükranlarımı sunarım" dedi. - ERZİNCAN

Son dakika haber | 2021 yılı yatırım bütçesi 100 Milyon TL
Son dakika haber | 2021 yılı yatırım bütçesi 100 Milyon TL
Son dakika haber | 2021 yılı yatırım bütçesi 100 Milyon TL

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | 2021 yılı yatırım bütçesi 100 Milyon TL - Son Dakika


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