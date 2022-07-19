Son dakika haber... 2023 yılında orman yangınlarına ilk müdahale hedefi 10 dakika - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... 2023 yılında orman yangınlarına ilk müdahale hedefi 10 dakika

19.07.2022 15:42
Son dakika haber... 2023 yılında orman yangınlarına ilk müdahale hedefi 10 dakika

Gelen son dakika haberlerine göre Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından, OGM'nin 2023 yılındaki hedefinin 10 dakika içinde orman yangınına ilk müdahalenin gerçekleştirilmesi olduğu kaydedildi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından, OGM'nin 2023 yılındaki hedefinin 10 dakika içinde orman yangınına ilk müdahalenin gerçekleştirilmesi olduğu kaydedildi.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından orman yangınlarına müdahalede gelinen aşamayla ilgili bir görüntü paylaşıldı. Görüntüde 2003 yılında 40 dakika olan ilk müdahale süresinin 2021 yılında 11 dakikaya düşürüldüğü bilgisi yer aldı. Ayrıca görüntüde kurumun 2023 hedefinin orman yangınlarına ilk müdahalenin 10 dakika içerisinde gerçekleştirilmesi olduğu belirtildi.

Görüntünün yer aldığı paylaşımdaysa orman yangınlarına erken müdahale yapılabilmesi için birçok farklı teknolojinin birlikte kullanıldığı bilgisine yer verilerek, "Orman yangınlarına erken müdahale edebilmek için İHA'lar, akıllı kuleler, yapay zeka destekli erken tespit sistemleri olmak üzere birçok farklı teknolojiyi birlikte kullanıyoruz. Yangınlara adeta kanat takıp giden ekiplerimize de çok teşekkür ediyoruz. Hedef daha yeşil vatan" notu düşüldü. - ANKARA

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Manisa'daki orman yangınına 5 uçak ve 8 helikopter müdahale ediyor Son dakika haberleri! Manisa'daki orman yangınına 5 uçak ve 8 helikopter müdahale ediyor Son dakika haberi: Gaziantep'teki orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı Son dakika haberi: Gaziantep'teki orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı
Kaynak: İHA

Orman Genel Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... 2023 yılında orman yangınlarına ilk müdahale hedefi 10 dakika - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:40 Tümer Metin'in en acı günü: Hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik
15:39 Okulun tuvaletine giren Puma, öğrenciye korku anlar yaşattı
15:36 Bakan Soylu'nun kuzenini öldüren kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:28 Düğünde facia! Maganda kurşunu gelini öldürdü
15:25 Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Teknede amuda kalktığı pozu paylaştı
15:14 Mansur Yavaş'dan Behzat Ç. paylaşımı: 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz
15:10 Hamaney, terör örgütü PKK/YPG'ye yapılacak operasyona karşı çıktı: Türkiye'nin olası Suriye harekatı bölgeyi istikrarsızlaştırır
14:53 Tanker sürücüsünün çölün ortasında baygın bulduğu deveye pet şişeyle su içirmesi sosyal medyada beğeni topladı
14:40 "Şişmansın git" diyen hoşlandığı çocuğu yaşadığı dönüşümle pişman etti
14:39 İspanyol basınından ilginç iddia! Ronaldo, cinsel organını büyütmek için botoks yaptırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 15:46:33. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... 2023 yılında orman yangınlarına ilk müdahale hedefi 10 dakika - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement