Son dakika haber: 21 bin TL'lik çiçek dağıttığı seçimi kaybetti: "Kazanana kadar çiçek dağıtacağım" - Son Dakika

21 bin TL'lik çiçek dağıttığı seçimi kaybetti: "Kazanana kadar çiçek dağıtacağım"

-Trabzon'un Sürmene ilçesinin Yeniay mahallesinde Şerafettin Civelek 2 dönem muhtar adaylığını koyarak seçmenin gönlünü kazanmak için 21 bin TL harcadı

-Otomobilini bile muhtar olabilmek için satan Civelek, çiçeklerle süslü bisikletiyle mahalle sakinlerine 21 bin TL değerinde çiçek dağıtmasına rağmen yine seçilemedi

TRABZON - Trabzon'da mezar kazıcısı olarak çalışan Şerafettin Civelek, Sürmene ilçesindeki Yeniay mahallesinde iki dönem muhtar adaylığını koyarak, seçmenin gönlünü kazanmak için 21 bin TL harcadı. Otomobilini bile muhtar olabilmek için satan Civelek, çiçeklerle süslü bisikletiyle mahalle sakinlerine 21 bin TL değerinde çiçek dağıtmasına rağmen yine seçilemedi.

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Yeniay mahallesinde yaşayan ve mezar kazıcısı olarak çalışan Şerafettin Civelek (61), 2 dönem mahalle muhtarlığı için adaylığını koydu. Muhtar olabilmek için otomobilini satan ve 21 bin TL değerinde masraf yapan Civelek, aldığı bisiklet ile kapı kapı dolaşarak seçmenin gönlünü kazanabilmek için çiçek dağıttı. Sandıkta iki kez çok az farkla rakibine yenilen Civelek, otomobilini kaybetse de seçimde aldığı bisikletinden vazgeçmedi.

Çiçekler ile süslü bisikletinden vazgeçemiyor

Elde kalan çiçekleri ile bisikletini giydiren Civelek, hayatını çiçekli bisikletiyle devam etmeye karar verdi. Bir sonraki seçimlerde tekrar aday olmayı planlayan Civelek, yolda karşılaştığı mahalle sakinlerine çiçek vermeyi ihmal etmiyor. Mahallede çiçekli bisikletiyle ilgi çeken Civelek, muhtarlık seçimini kazanana kadar aday olacağını ifade ederek, kazanması durumunda mezarları ücretsiz kazacağını söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır mezar kazıcılığı yaptığını kaydeden Civelek, "İki dönem muhtar azalığı yaptım. Sonra aday olmaya karar verdim. İki dönem kaybedince arabamı da sattım bisiklet aldım. Bisikletimi süsledim millete çiçek dağıtacağım dedim. Muhtarlık seçimlerinde bütün evleri tek tek gezdim. Yaklaşık 12 mahalle vardı hepsini tek tek gezdim. Yine muhtarlık seçimlerine gireceğim. Kazanana kadar adaylığımı koyacağım. Aynı zamanda mezarcılık yapıyorum. Seçim vaadimde bana oy verenlerden para almayacaktım. Bana yanlış yaptılar 1 oy verip 8 oy kaybettirince bu defa onlardan da para almaya başladım" dedi.

"Muhtar olursam mezarları bedava kazacağım"

Muhtarlık seçimini kazanana kadar çiçek dağıtacağını belirten Civelek, "Muhtarlık seçimini kaybettim 21 bin TL masraf ettim. İki seçimi de kaybettiğim için aklıma bisiklet almak geldi vatandaşlara çiçek dağıtmaya başladım. Arabayı da kaybettim. Beni yolda görenler duruyor kendilerine çiçek takdim ediyorum. Her isteyene çiçek veriyorum. Yoldan giderken beni çeviriyorlar. Şimdi mezar kazıyorum. 10 yıldan fazladır Sürmene-Of ilçeleri arası mezarcılık yapıyorum. Çiçek verdiklerim hem seçmenlerim hem de müşterilerim. Ölecek ki para kazanacağım. Bana oy verenlerde oldu, vermeyenler de oldu. Eşime her hafta bir çiçek alırım. Kazanana kadar çiçek dağıtacağım. Araba alamam gücüm kalmadı. Muhtar olursam mezarları bedava kazacağım. Bana oy vermedikleri için mezarlara zam yaptım. 500 TL idi bin TL'ye çıkardım" diye konuştu.

"Biz kendisine böyle alıştık mutlaka çiçekle göreceğiz"

Mahalle sakinlerinden Ayhan Gürel, Şerafettin Civelek'e muhtar adaylığı döneminde destek verdiğinin altını çizerek, "Bu çok iyi bir insan. Bunun için seçimlerde 2 bin TL çiçek parası verdim, arabamla hususi gezdirdim" şeklinde konuştu.

Mesut Uzun ise, bir sonraki seçimlerde Şerafettin Civelek ile beraber olacaklarını vurgulayarak, "Ben oy verdim. Muhtar adaylığını koydu ancak kimden oy alıp alamayacağını bilemedi. Bir dahaki seçimlere beraber gireceğiz. Biz kendisine böyle alıştık mutlaka çiçekle göreceğiz. Seçim kaybettikten sonra mezar açmaya zam yapmasında da haklı. Parası olmayanların mezarını ücretsiz açıyor" ifadelerini kullandı.