Son dakika haber | 21 günlük bebeğe ambulans helikopterle sevk
30.12.2020 12:30
Gelen son dakika haberine göre HATAY'da 'kronik böbrek yetmezliği' tanısı konulan 21 günlük bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.
HATAY'da 'kronik böbrek yetmezliği' tanısı konulan 21 günlük bebek, tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.
Hatay'da 21 gün önce dünyaya gelen Abdullah Ş.'ye, 'kronik böbrek yetmezliği' tanısı konuldu. Tedavi altına alınan Abdullah Ş.'nin, daha sonra Ankara'ya sevk edilmesi kararlaştırıldı. Bunun için Adana'dan Hatay'a gelen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, Abdullah Ş.'yi alarak havalandı. Ancak helikopter, yakıt ikmali için Kayseri'de bulunan İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait helikopter pistine indi. Zaman kaybının yaşanmaması nedeniyle Abdullah Ş., alanda hazır bulunan başka bir ambulans helikoptere alınarak, tedavi göreceği Ankara'ya götürüldü.
Son Dakika FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında ceza yağdı Elektrikli scooter'larla ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık iki kişi binen ceza ödeyecek Eski eşinin boğazını kesip 5 kez bıçaklayan adamdan şaka gibi savunma: Yanlış anlaşılma oldu Bakan Soylu tüm operatörlere bağlanabilecek bir AFAD uygulaması yapılacağını duyurdu Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri balkondaki kümesi görünce şoke oldu Türkiye kadın cinayetlerini konuşurken pazar yerinde çekilen görüntü pes dedirtti Son Dakika! İngiltere'de Oxford Astrazeneca'nın koronavirüs aşısı onaylandı Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor