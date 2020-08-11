Son dakika haber... 21 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı - Son Dakika
Son dakika haber... 21 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
Son dakika haberlerine göre MSB: "Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen, Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK/YPG'li, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
MSB: "Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen, Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK/ YPG'li, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı."
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
11.08.2020 18:57:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... 21 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı - Son Dakika