Son dakika haber | 21 saniyede 2 cep telefonu hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber | 21 saniyede 2 cep telefonu hırsızlığı kamerada

30.06.2022 13:22
Son dakika haber | 21 saniyede 2 cep telefonu hırsızlığı kamerada

Son dakika gündem haberine göre DİYARBAKIR'da, kafeye müşteri gibi giren hırsızlık şüphelisi, tezgahtaki 3'er bin liralık 2 cep telefonunu 21 saniyede çaldı.

DİYARBAKIR'da, kafeye müşteri gibi giren hırsızlık şüphelisi, tezgahtaki 3'er bin liralık 2 cep telefonunu 21 saniyede çaldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 26 Haziran akşamı, Yenişehir ilçesinde bulunan kafede meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, kafeye müşteri gibi girdikten sonra kasanın bulunduğu tezgaha yöneldi. Bir süre etrafa bakan şüpheli, tezgahta duran 3'er bin liralık 2 cep telefonunu 21 saniyede alarak cebine koydu. Kafeden ayrılan şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Hırsızlığı, telefonların yerinde olmadığını fark edince güvenlik kamerasından tespit eden işletmeci, polise giderek şikayetçi oldu. Polis, şüpheliyi belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | 21 saniyede 2 cep telefonu hırsızlığı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | 21 saniyede 2 cep telefonu hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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