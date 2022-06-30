Son dakika haber | 21 saniyede 2 cep telefonu hırsızlığı kamerada

DİYARBAKIR'da, kafeye müşteri gibi giren hırsızlık şüphelisi, tezgahtaki 3'er bin liralık 2 cep telefonunu 21 saniyede çaldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 26 Haziran akşamı, Yenişehir ilçesinde bulunan kafede meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, kafeye müşteri gibi girdikten sonra kasanın bulunduğu tezgaha yöneldi. Bir süre etrafa bakan şüpheli, tezgahta duran 3'er bin liralık 2 cep telefonunu 21 saniyede alarak cebine koydu. Kafeden ayrılan şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Hırsızlığı, telefonların yerinde olmadığını fark edince güvenlik kamerasından tespit eden işletmeci, polise giderek şikayetçi oldu. Polis, şüpheliyi belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.