Son dakika haber | 23 HAPİSLE ARANAN ŞÜPHELİ: AĞABEY BU BENİ NİYE ÇEKİYOR, BİRİNİ Mİ ÖLDÜRMÜŞÜZ? - Son Dakika
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Son dakika haber | 23 HAPİSLE ARANAN ŞÜPHELİ: AĞABEY BU BENİ NİYE ÇEKİYOR, BİRİNİ Mİ ÖLDÜRMÜŞÜZ?

10.09.2022 22:35

Son dakika habere göre KARAMAN'da 'hırsızlık' suçlarından hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mert Salar (26), polisin takibi sonucu yakalandı.

KARAMAN'da 'hırsızlık' suçlarından hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mert Salar (26), polisin takibi sonucu yakalandı. Kendisini görüntüleyen gazeteciyi fark eden Salar, polise "Ağabey bu beni niye çekiyor? Birini mi öldürmüşüz?" dedi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçlarından hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mert Salar'ın, kentte olduğunu belirledi. Ardından adresini belirleyip, operasyon düzenledi. Polisin geldiğini fark eden Salar, terlikleriyle koşarak kaçmaya çalıştı. Polisin takibi sonucu yakalanan Salar, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Hastane çıkışı kendisini görüntüleyen gazeteciyi fark edip, polislere dönerek "Ağabey bu beni niye çekiyor? Birini mi öldürmüşüz" dedi. Salar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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YORUMLAR
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Çocuğunu almaya gitti! Boşanma aşamasında olduğu kocası katletti Çocuğunu almaya gitti! Boşanma aşamasında olduğu kocası katletti Son dakika haberi! 23 hapisle aranan şüpheli: Ağabey bu beni niye çekiyor, birini mi öldürmüşüz? Son dakika haberi! 23 hapisle aranan şüpheli: Ağabey bu beni niye çekiyor, birini mi öldürmüşüz?
Kaynak: DHA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | 23 HAPİSLE ARANAN ŞÜPHELİ: AĞABEY BU BENİ NİYE ÇEKİYOR, BİRİNİ Mİ ÖLDÜRMÜŞÜZ? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | 23 HAPİSLE ARANAN ŞÜPHELİ: AĞABEY BU BENİ NİYE ÇEKİYOR, BİRİNİ Mİ ÖLDÜRMÜŞÜZ? - Son Dakika
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