Son dakika haber | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına doğru - Son Dakika

Son dakika haber | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına doğru

22.04.2021 17:17
Son dakika haber | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına doğru, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Erzurum Valisi Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Erzurum Valisi Okay Memiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Okay, mesajında, 23 Nisan 1920'nin, Türk milletinin iradesini temsil eden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı, Türk Milletinin egemenliğini ilan ettiği tarih ve "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." şiarıyla kurulan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki İstiklal Mücadelesi için dönüm noktası olduğunu belirtti.

23 Nisan'ın dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olduğuna dikkati çeken Memiş, mesajında şunlara yer verdi:

"Atatürk'ün çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Atatürk, dünya tarihinde çocuklara bayram armağan eden tek liderdir. UNESCO'nun 1979 yılını "Dünya Çocuk Yılı" olarak ilan etmesiyle, bu bayram dünya çocuklarıyla bir arada, büyük bir coşku ve heyecanla kutlanmaktadır. Dünya barışı adına, geleceğin büyükleri ve yöneticileri olan çocukların bu gün vesilesiyle bir araya gelmeleri, çocukça bir masumiyetle birbirleriyle kucaklaşmaları bizim için gurur kaynağı olmuştur."

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, gelecek nesillere verdiği mesajı paylaşan Okay, bu yıl Kovid-19 nedeniyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın illerde kutlanmayacağını belirtti.

Çocuklara seslenen Okay, "Sevgili çocuklar, Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; 23 Nisan çocuk bayramını kutlayamıyor olmamız asla sizleri üzüntüye sevk etmesin. Bizlere bu günlerde düşen görev, her zaman meydanlarda kutladığımız bayramımızı gelecek yıllarda yine aynı heyecan ve coşkuyla kutlayabilmemiz için Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısında alınan 'kısmi kapanma' kararı sürecinde uyulması gereken usul ve esaslar doğrultusunda alınan tedbirlere hep birlikte uymaktır." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise 23 Nisan 1920'nin dayanışma, devletin ve milletin bekası için mesuliyetlerin en ağırını yüklenerek İstiklal Mücadelesi'ni yöneten ve nihayetinde Cumhuriyet'i ilan eden ruh olduğunu belirtti.

"23 Nisan'ın omuzlarımıza yüklediği bir başka sorumluluk ise kuşkusuz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızdır" diyen Başkan Sekmen, çocuklara çok daha yaşanabilir yarınlar bırakmak ve onları geleceğe hazırlamak için güven ve huzur ortamı oluşturmanın, herkesin üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz bir biçimde yerine getirmesiyle mümkün olacağını aktardı.

Belediye olarak şehrin ve ülkenin yarınlarını inşa etmek için çıktıkları bu yolda, çocukların yanında olmaya devam edeceklerini ve onlar için tüm imkanları seferber edeceklerini dile getiren Sekmen, şunları kaydetti:

"Çünkü çocuklarımızı seviyoruz ve onlara duyduğumuz güvenle yarınlarımızdan çok daha ümit varız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin muasır medeniyet fikrine ulaşmasında emeği geçen TBMM'nin kahraman üyelerini saygı ve şükranla anıyorum. Bugüne ayrı bir anlam katan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, yavrularımıza sevgilerimi sunuyorum."

Ulusal Egemenlik, Mehmet Sekmen, 23 Nisan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına doğru - Son Dakika


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