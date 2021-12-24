ANTALYA'da park halindeki 250 motosikletin küle döndüğü yangında, olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yanan motosikletlerin değerinin yaklaşık 3 milyon TL olduğu belirtildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi, Etiler Mahallesi, Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. İsmet İlhan'a ait motosiklet bayisinin dışında park halindeki motosikletlerin yanında yangın çıktı. İş yerinin olduğu binada oturanlar, alevlerin görünce balkonlarından hortum ile müdahale edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler kısa sürede tüm iş yerini sardı. Binada oturanlar, yoğun dumandan etkilenmemeleri için tahliye edildi. Ekipler alevleri kontrol altına alırken, yangında değeri yaklaşık 3 milyon TL'yi bulan 250 motosiklet yandı.ÇIKIŞ NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİLİş yerinin sigortasının bulunduğu ve bilirkişi tarafından tespit çalışması yapılacağı belirtildi. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ait güvenlik kamerası görüntülüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; yangının iş yerinin sağ tarafındaki motosikletlerin bulunduğu kutuların olduğu noktadan çıktığı ve tüm dükkanı sardığı görülüyor. Yangını gören kişilerin panik içinde iş yerinin önündeki araçlarını çekmeye çalıştıkları da görüntülere yansıdı.

Yangının çıktığı iş yerinin bulunduğu binada oturan Halil İbrahim Tutuş "Çocuklarla evde oturuyorduk. Birden bir koku geldi. Aşağıya baktığımda birden alevler çıktı. Bu kadar büyük olduğunu düşünemedim. Balkonu yıkadığım hortumla müdahale etmeye çalıştım. Evimin içi komple duman oldu. İçeride yangın olmadı ama evin içi kapkara oldu" dedi.

- Antalya