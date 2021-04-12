251 GÜN SONRA İLK KEZ MECLİSE GELEN BAŞKAN BÖCEK: GEÇMİŞLE HESABIMIZ YOK - Son Dakika

251 GÜN SONRA İLK KEZ MECLİSE GELEN BAŞKAN BÖCEK: GEÇMİŞLE HESABIMIZ YOK

12.04.2021 16:12

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 251 gün sonra ilk kez meclis toplantısına katılarak meclisi yönetti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 251 gün sonra ilk kez meclis toplantısına katılarak meclisi yönetti.

Başkan Böcek, 'Zaman zaman haksızlığa uğradık ölüm döşeğindeyken, ancak hiç geçmişle hesabımız kitabımız yoktur. Kimseyi ötekileştirmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Siyaset seçim zamanlarında yapılır" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis toplantısı Belediye Hizmet Binası'nda Muhittin Böcek başkanlığında gerçekleşti. Koronavirüs tedavisinin ardından 251 gün sonra ilk kez meclise katılan Başkan Böcek mecliste alkışlarla karşılandı. Gündem konuşmalarının arından AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DSP ve SP'li meclis üyeleri gündemde yer alan maddeleri oyladı. Mecliste gizli oylama usulüyle meclis başkan vekilleri, meclis divan katip üyeleri, encümen ve komisyon üyeleri için seçim yapıldı.

'DUALARIYLA KATKI KOYANLARA TEŞEKKÜR EDERİM'

251 gün sonra ilk defa meclise katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hastalığı süresi boyunca kendisine desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ederek konuşmasına başladı. Başkan Böcek, 'Türkiye'mizin değişik yerlerinden dualarıyla iyi dilekleriyle katkı koyan burada bulanan meclis üyesi arkadaşlarımıza, genci yaşlısı herkese çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte yoğun bakımla birlikte 108 gün hastanede beraber yattık. 7'nci meclisimize kadar emek veren katkı koyan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ayrıca mecliste almış olduğunuz kararlarla iyi dileklerinizle desteğiniz için tüm siyasi partilere meclis üyesi ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

'ÖTEKİLEŞTİRMEDEN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ'

Başkan Muhittin Böcek, 'Zaman zaman haksızlığa uğradık bizler ölüm döşeğindeyken, ancak hiç geçmişle hesabımız kitabımız yoktur. Mevlana'nın 'Dün dünde kaldı cancağızım bugün güzel şeyler söylemek lazım' dediği gibi hep birlikte güzel şeyler söyleyeceğiz. Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamaz. Bu süreci böyle dedik ve hep güzel şeyleri konuşacağız. Antalya'mız için kaldığımız yerden aynı kararlılıkla 19 ilçe belediye başkanımla kimseyi ötekileştirmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Siyaset seçim zamanlarında yapılır. Zaten 27 yıldır Antalya halkı beni iyi bilir. Bu düşünceyle Allah'ın izniyle Antalya için çalışmalara devam edeceğiz tüm siyasi partilere başarılar diliyorum herkese sevgilerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs nedeniyle tedaviye alınmış, sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de alındığı yoğun bakımda 64 gün kalmış ve 9 Kasım'da normal servise çıkarılmıştı. Başkan Böcek, 108 günün sonunda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu olmuştu.

251 GÜN SONRA İLK KEZ MECLİSE GELEN BAŞKAN BÖCEK: GEÇMİŞLE HESABIMIZ YOK
251 GÜN SONRA İLK KEZ MECLİSE GELEN BAŞKAN BÖCEK: GEÇMİŞLE HESABIMIZ YOK
251 GÜN SONRA İLK KEZ MECLİSE GELEN BAŞKAN BÖCEK: GEÇMİŞLE HESABIMIZ YOK
251 GÜN SONRA İLK KEZ MECLİSE GELEN BAŞKAN BÖCEK: GEÇMİŞLE HESABIMIZ YOK
251 GÜN SONRA İLK KEZ MECLİSE GELEN BAŞKAN BÖCEK: GEÇMİŞLE HESABIMIZ YOK
251 GÜN SONRA İLK KEZ MECLİSE GELEN BAŞKAN BÖCEK: GEÇMİŞLE HESABIMIZ YOK
251 GÜN SONRA İLK KEZ MECLİSE GELEN BAŞKAN BÖCEK: GEÇMİŞLE HESABIMIZ YOK
251 GÜN SONRA İLK KEZ MECLİSE GELEN BAŞKAN BÖCEK: GEÇMİŞLE HESABIMIZ YOK
251 GÜN SONRA İLK KEZ MECLİSE GELEN BAŞKAN BÖCEK: GEÇMİŞLE HESABIMIZ YOK
251 GÜN SONRA İLK KEZ MECLİSE GELEN BAŞKAN BÖCEK: GEÇMİŞLE HESABIMIZ YOK
251 GÜN SONRA İLK KEZ MECLİSE GELEN BAŞKAN BÖCEK: GEÇMİŞLE HESABIMIZ YOK
251 GÜN SONRA İLK KEZ MECLİSE GELEN BAŞKAN BÖCEK: GEÇMİŞLE HESABIMIZ YOK

Cumhuriyet Halk Partisi, Muhittin Böcek, Siyaset, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 251 GÜN SONRA İLK KEZ MECLİSE GELEN BAŞKAN BÖCEK: GEÇMİŞLE HESABIMIZ YOK - Son Dakika


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