Gaziantep'te çeşitli suçlardan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince "kasten öldürme, basit yaralama, ve hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından aranan ve hakkında 26 yıl 1 ay kesin hapis cezası olan şahıs polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. - GAZİANTEP
- Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: 26 yıl hapis hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika