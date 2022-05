Son dakika haber... 27 bıçak darbesiyle öldürülen Yağmur cinayetinde 3'üncü kişi şüphesi - Son Dakika

AYDIN'ın Didim ilçesinde geçen yıl kaybolduktan 2 gün sonra komşu Nizam Cansızlar (54), tarafından 27 bıçak darbesiyle canice öldürülen Yağmur Tayhan (16) cinayetinde 3'üncü kişiye ait kan örneği şüphesi ortaya çıktı. Kan örneği incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Acılı baba Mehmet Tayhan, "9 ay oldu ancak henüz iddianame hazırlanıp yargılama başlamadı. 3'üncü bir kan örneği şüphesi var. Adli tıp incelemesi sonrası netlik kazanacak. Bir an önce yargılamanın başlamasını ve katilin en ağır cezayı almasını bekliyoruz" dedi.

Didim'de lokmacılık yapan Mehmet Tayhan, geçen yıl 25 Temmuz'da, eşi Ayşe Tayhan ve kızıyla yakınlarının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğününe gitti. Dönüş yolunda saat 14.00 sıralarında, Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Yağmur Tayhan, bir yere uğrayacağını söyleyip, ailesinden ayrıldı. Uzun süre eve dönmemesi ve telefonlarına da cevap vermemesi üzerine kızlarını merak eden ailesi, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kızlarına ulaşamadı. Bunun üzerine Tayhan çifti, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Polisin yaptığı çalışma sonrasından olaydan 2 gün sonra Yağmur'un cansız bedeni Cumhuriyet Mahallesi'nde evlerine 1 kilometre, babasının iş yerine ise 70 metre mesafede boş bir arazide bulundu.

ŞÜPHELİ KAN İZLERİNDEN YAKALANDIPolis ekipleri, Yağmur Tayhan'ın cesedinin bulunduğu yerde yaptıkları incelemede, hemen yan taraftaki Nizam Cansızlar'a ait iki katlı evin bahçesinde de kan izleri olduğunu fark etti. Kan izlerini takip eden polis, evin içine doğru gittiğini belirledi. Zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmaması üzerine polis, çilingir çağırdı. Çilingirle eve giren polis, merdivenlerde de temizlenmeye çalışılmış kan izleri olduğunu belirledi. İzlerin evin teras katına kadar gittiği tespit edildi. Evdeki çamaşır makinesinde de Yağmur Tayhan'ın vücudundaki kanların temizlenmeye çalışılmış olduğu bir çarşaf bulundu. Evde parmak izi incelemesi de yapan polis, cinayetin evin terasında işlendikten sonra cesedin dışarı taşınıp, bahçe duvarının yanındaki araziye atıldığını belirledi. Polis, eşi Almanya 'da yaşadığı öğrenilen bir çocuk babası Nizam Cansızlar'ın telefon sinyalinden evine 1 kilometre mesafedeki Didim Belediye Parkı'nda olduğunu tespit etti. Ardından parkın çevresinde önlem alan polis, Cansızlar'ı burada uyurken yakaladı. Cansızlar, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.İDDİANAME İÇİN SONUÇ BEKLENİYORCinayetin üzerinden 9 ay geçerken Cinayet Büro ekipleri olay yeri incelemesinde Yağmur Tayhan'ın öldürüldüğü evde 3'üncü bir şüphelinin daha kan örneği bulunması üzerine çalışmayı yoğunlaştırdı. Alınan kan örneği İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sonucun gelmesinin ardından iddianamenin hazırlanarak, yargılamaya başlanmasını beklendiği öğrenildi.'BİR AN ÖNCE CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUZ'Ayşe ve Mehmet Tayhan çifti kızlarının acısının tazeliğini koruduğunu belirterek, yargılamanın bir an önce başlamasını istedi. Mehmet Tayhan, "9 ay oldu ancak henüz iddianame hazırlanıp yargılama başlamadı. 3'üncü bir kan örneği şüphesi var. Adli tıp incelemesi sonrası netlik kazanacak. Biz bir an önce yargılamanın başlamasını ve katilin en ağır cezayı almasını bekliyoruz" dedi.