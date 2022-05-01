Son dakika haber... 27 bıçak darbesiyle öldürülen Yağmur cinayetinde 3'üncü kişi şüphesi - Son Dakika

AYDIN'ın Didim ilçesinde geçen yıl kaybolduktan 2 gün sonra komşu Nizam Cansızlar (54), tarafından 27 bıçak darbesiyle canice öldürülen Yağmur Tayhan (16) cinayetinde 3'üncü kişiye ait kan örneği şüphesi ortaya çıktı. Kan örneği incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Acılı baba Mehmet Tayhan, "9 ay oldu ancak henüz iddianame hazırlanıp yargılama başlamadı. 3'üncü bir kan örneği şüphesi var. Adli tıp incelemesi sonrası netlik kazanacak. Bir an önce yargılamanın başlamasını ve katilin en ağır cezayı almasını bekliyoruz" dedi.

Didim'de lokmacılık yapan Mehmet Tayhan, geçen yıl 25 Temmuz'da, eşi Ayşe Tayhan ve kızıyla yakınlarının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğününe gitti. Dönüş yolunda saat 14.00 sıralarında, Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Yağmur Tayhan, bir yere uğrayacağını söyleyip, ailesinden ayrıldı. Uzun süre eve dönmemesi ve telefonlarına da cevap vermemesi üzerine kızlarını merak eden ailesi, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kızlarına ulaşamadı. Bunun üzerine Tayhan çifti, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Polisin yaptığı çalışma sonrasından olaydan 2 gün sonra Yağmur'un cansız bedeni Cumhuriyet Mahallesi'nde evlerine 1 kilometre, babasının iş yerine ise 70 metre mesafede boş bir arazide bulundu.