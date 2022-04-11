Son dakika haber | 27 yıldır hizmet vermeyen ilkokul binası, yeniden eğitime kazandırılıyor - Son Dakika
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Son dakika haber | 27 yıldır hizmet vermeyen ilkokul binası, yeniden eğitime kazandırılıyor

11.04.2022 13:24

Son dakika haberleri: 27 yıldır hizmet vermeyen ilkokul binası, yeniden eğitime kazandırılıyor Sakarya'nın Karasu ilçesinde atıl durumda olan ve 27 yıldır hizmet veremeyen ilkokul binası yeniden restore ediliyor.

27 yıldır hizmet vermeyen ilkokul binası, yeniden eğitime kazandırılıyor

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde atıl durumda olan ve 27 yıldır hizmet veremeyen ilkokul binası yeniden restore ediliyor. İlk etapta Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kadınlara hizmet verecek bina, yeterli öğrenci sayısına ulaşıldıktan sonra genç nesillerin eğitim yuvası olacak.

Karasu ilçesi Ardıçbeli Mahallesi'nde atıl durumda olan ilkokul binası, 27 yıl sonra tekrardan eğitime kazandırılması için restore ediliyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle onarım çalışmalarının başladığı yapı, ilk etapta Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kadınlara hizmet verecek. Taşımalı eğitimle en yakın mahalledeki okula giden öğrencilerin sayısı yeterli seviyeye ulaştığında ise yapı, gençlerin eğitim yuvası olacak.

"Atıl durumdaydı"

Okulun atıl durumda olduğunu ve gerekli yerle başvurmaları neticesinde tekrardan onarım yapıldığını belirten Ardıçbeli Mahalle Muhtarı Celal İmamoğlu, "Bizim ilkokulumuz yaklaşık 27 yıldır kapalı olduğundan 8 yıldır Halk Eğitim Merkezi olarak kadınlara, dikiş, nakış kursu olarak hizmet veriyordu. Çok atıl bir durumdaydı ve içeriye sürekli yağmur suyu alıyordu. Bunun bakımıyla alakalı yetkililerle görüşerek dilekçelerimizi yazdık, sorunumuzu bildirdik. Sorunumuz için buraya ekip gönderildi ve incelemeler yapıldı. Şuanda da baştan aşağı okulumuzu yeniliyorlar. Öğrencilerimiz az olduğundan dolayı taşımalı olarak başka mahallelerimize gidiyor. Burayı ilk etapta Halk Eğitim Kursu olarak kullanmaya devam edeceğiz. Öğrenci sayısı arttığı zaman da tekrardan okulumuzu açıp eğitime devam edeceğiz" dedi.

Son dakika haber | 27 yıldır hizmet vermeyen ilkokul binası, yeniden eğitime kazandırılıyor
Son dakika haber | 27 yıldır hizmet vermeyen ilkokul binası, yeniden eğitime kazandırılıyor
Son dakika haber | 27 yıldır hizmet vermeyen ilkokul binası, yeniden eğitime kazandırılıyor

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Halk Eğitim Merkezi, Hisarcık, Sakarya, Karasu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | 27 yıldır hizmet vermeyen ilkokul binası, yeniden eğitime kazandırılıyor - Son Dakika


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